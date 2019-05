Mando Pro Nintendo Switch: los mejores en nuestra guía

Nintendo Switch Pro Controller

Empecemos con el mando Pro Nintendo Switch oficial, para que tengas un punto de partida con el que comparar el resto de los mandos. Con un precio básico de 69,99€ se encuentra en la gama media/alta y justifica su elevado coste con la marca, lo que te asegura que no tendrás ningún problema de compatibilidad con la consola. No es sólo la marca la que justifica el precio de un mando: la realización es excelente, con un tacto muy sólido gracias a los dos tipos de plástico utilizados, e incluye un lector para Amiibo. También incluye los controles de movimiento ya presentes en el Joy-Con, y puede recargarse con el mismo cable USB-C utilizado para la consola. El único defecto es que no incluye disparadores traseros reales, sino que opta por teclas simples sin sensibilidad. Pero es el mismo diseño de los Joy-Con, y los juegos en la consola no usarían la presión analógica de todos modos.