Mando para PC: cómo y cuál comprar

Si deseas comprar un controlador con una disposición similar a la de Xbox 360 pero con un rango de compatibilidad mayor, te sugerimos que consideres esta solución de GameSir. El D-pad es sensible a la presión y los gatillos son muy similares a los de Xbox One. Las empuñaduras están recubiertas de goma antideslizante para garantizar un buen agarre y los botones ABXY sobresalen mucho, lo que permite una detección rápida, e incluso tiene la retroiluminación. Por último, este joystick PC es compatible con el sistema operativo Windows XP/Vista/7/8/10, así como con PlayStation 3 y Android 4.0 smartphone/tablet y posteriores, aprovechando las ventajas de una conexión por cable, Bluetooth 4.0 o Wi-Fi 2.4 GHz. Un válido producto si buscas el mejor mando para PC.

Controller Xbox One Hablando del mejor mando para PC ,este mando inalámbrico ofrece agarres redondeados y sticks cóncavos en diferentes ejes. Este controlador no es otro caso sino que el joystick de Xbox 360 en la versión 2.0, salido en ocasión del lanzamiento del Xbox One. Una de las mayores mejoras impuestas en el ya excelente diseño del modelo anterior, fue la mejora del pad direccional y del los gatillos, aumentando su longevidad y mejorando la ergonomía. La compatibilidad para PC y consola es innata, a diferencia de la variante para 360, y de hecho este es el mismo joystick de Xbox One;sólo se necesita de un cable o un de un adaptador inalámbrico para usarlo en el PC. El único aspecto “negativo” de este mando para PC a tener en cuenta es que es bastante grande, por lo que no es muy recomendable para usuarios con manos pequeñas, pero el nivel de producción es excelente y mantiene la querida configuración shooter-orientedde los análogos.

Puedes comprar Controller Xbox One en Amazon o si lo prefieres en eBay Alternativamente Controller Xbox One está disponibles en las variantes Controller Xbox One (bianco) o en la variante Controller Xbox One (rosso).