Mando Nintendo Switch: nuestra guía de compras

Power A Wired Controller Plus

Muy similar al anterior Horipad, recomendamos el Wired Controller Plus di Power A para aquellos que tengan la intención de comprar un producto de esa gama, pero con un ojo en el estilo. Las características son básicamente idénticas, pero Power A presta mucha atención al diseño, creando un interesante joypad con el tema The Legend of Zelda: Breath of the Wild con decoraciones de oro sobre plástico negro con un formato agresivo. Elegante y asequible.