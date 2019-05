Mando inalámbrico Xbox One: cómo y cual elegir

Mando inalámbrico Xbox One cuál comprar

Cuando tienes que evaluar las características de un control inalámbrico Xbox One para ver si es más o menos adecuado a tus necesidades, afortunadamente no hay muchos aspectos a considerar, y lo más importante es definitivamente la ergonomía. Sin embargo, afortunada o desafortunadamente, el mundo de los controles Xbox One pertenece casi por completo a una sola categoría,es decir los FPS oriented (empuñaduras redondeadas, sticks direccionales colocados en diagonal) y no“all-purpose” (sticks en el mismo eje), y esta característica es fácil de encontrar analizando los productos en el mercado. En sí mismo este aspecto no es un problema en absoluto, pero si estás buscando una solución con sticks alineados es claro que encontrarás la empresa casi imposible.

Dicho esto, sin embargo, una vez superada la “barrera ergonómica”, los otros dos elementos realmente importantes a tener en cuenta en cualquier control inalámbrico Xbox One son la calidad de los materiales y la posible presencia de funciones adicionales. La inclusión de teclas de macro programables y similares es claramente genial para abrir muchas puertas para disfrutar del juego y personalizar la experiencia, pero a menudo va acompañada de un aumento drástico en el precio, por lo que nuestra sugerencia es tratar de entender lo realista que sería ir a explotar estas características. En el lado opuesto, sin embargo, otra (y última) sugerencia que queremos hacer es evitar las opciones extremadamente económicas, ya que rara vez cuentan con una solidez y una ergonomía dignas de tu atención, en principio basta con mantenerse por encima de los 25€.

Antes de mostrarte nuestra selección de los modelos de mando inalámbrico Xbox One, nos gustaría llamar tu atención sobre un accesorio que podría ahorrarle la compra de un nuevo control si su intención es simplemente usar un auricular de 3,5 mm con tu pad si no tienes tu propia entrada.