Mando con palancas Xbox One: los mejores pads para la consola Microsoft

Mando con palancas Xbox One: cuál comprar

Los dos únicos criterios esenciales para evaluar en un mando con palancas Xbox One son la calidad del producto en sí mismo en términos de materiales de construcción utilizados, el otro es la ergonomía correcta ( según tu caso específico). Para dar un ejemplo claro y fácil de entender, el pad oficial de Xbox One puede ser clasificado como adecuado para manos medianas/grandes, así que puedes usarlo como punto de referencia para decidir qué talla es la mejor para ti. Una vez establecidos estos dos aspectos esenciales, las únicas distinciones reales que pueden ayudarnos en el proceso de selección son la ergonomía, la conectividad y la presencia de características adicionales.

Xbox One sigue una filosofía extremadamente FPS-oriented con sus mandos

El mundo de los joypads ha ofrecido a lo largo de los años muchos diseños diferentes, pero hoy en día -si dejamos de lado casos extremos como el Joy-Con de Nintendo Switch– se puede dividir en dos grandes macrocategorías: FPS oriented (es decir, con empuñaduras redondeadas y palos direccionales colocados en diagonal para facilitar el juego de acción/de disparos) o “all-purpose” (con sticks colocados en el mismo eje e igualmente competentes para cada tipo de juego). Ambas filosofías son válidas, sea claro, y la elección de un enfoque sobre otro depende enteramente de las preferencias personales del usuario, pero si se mira específicamente al mercado de los manos de Xbox One, se nota inmediatamente un pequeño “problema”.

Por el momento, de hecho, las soluciones dirigidas al público de juegos en Xbox One sólo son FPS-oriented. La motivación es tan fácil de entender como injustificable, y está vinculada únicamente al branding. La primera Xbox y también Xbox 360 deben su éxito a los juegos de primera persona, y el público de Xbox One es el heredero de este enfoque, por lo que parece natural que el jugador medio de Xbox One sólo quiere pads que adopten una ergonomía marcadamente FPS-oriented. No es un enfoque muy “amigable” para aquellos a los que les gustaría tener un mando con palancas Xbox One analógicas en el mismo eje, pero así son las cosas.

¿Cuáles son las características para buscar en un mando con palancas Xbox One?

Una vez más, afortunadamente, hay muy pocas cosas que decir. En términos de conectividad, con o sin cables son las soluciones disponibles para ti y no hay un conjunto particular de méritos o defectos fuera del usual: los mandos inalámbricos deben recargarse pero no tienen cables que dificulten su uso, y para su uso “en la sala de estar” a menudo son la opción más fácilmente recomendable. Por otro lado, las almohadillas con cable ofrecen exactamente lo contrario y, por lo tanto, son más fáciles de sugerir si, por ejemplo, utilizas la consola en el mismo monitor al que estás conectado tu PC y, en consecuencia, estaría tan cerca del sistema que la gestión de cables no debería ser un problema.

No hay una opción objetivamente mejor, así que depende de ti. También la posible presencia de características adicionales como teclas programables y similares es una opción que queda a tu discreción; sólo tu puede juzgar de acuerdo a tu billetera e interés personal si una característica debe ser parte de la lista de las calidades del mando con palancas Xbox One que estás pensando comprar.

Antes de mostrarte nuestra selección de productos por rango de precio, queremos resaltar un accesorio que para la mayoría de los que leen probablemente sería inútil, pero que podría salvar a los propietarios de la primera edición de Xbox One de la necesidad de cambiar el controlador si la razón detrás de la búsqueda de un nuevo mando es la incapacidad de usar un auricular de 3,5 mm.