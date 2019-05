MacBook Pro SSD: qué es y por qué conviene instalar una

MacBook Pro SSD: cuál comprar

El MacBook Pro que tienes sigue siendo una máquina fantástica. Sólo hay un problema: no está perfectamente actualizado con la tecnología moderna. Sí, está bien, el último modelo tiene USB 3.0 y una CPU más rápida… pero hay componentes como la pantalla y el disco duro que Apple no ha actualizado en mucho tiempo. Lo que hace que otros portátiles sean tan rápidos no es el procesador (entre otras cosas, hablamos de procesadores relativamente lentos para mantener bajo el consumo de energía). El secreto está en el disco duro de estado sólido, y nada más.

Este componente, que a partir de ahora llamaremos SSD (Solid State Drive), es un tipo de disco duro que desde hace algunos años está entrando con arrogancia también en el mercado de consumo. A diferencia de los discos duros tradicionales que se insertan en la mayoría de los ordenadores (incluido el MacBook Pro), las unidades SSD tienen memorias flash (un poco como las tarjetas SD y las pendrive USB). Al final de la historia, este tipo de disco duro ofrece un rendimiento tremendamente mayor que los discos mecánicos tradicionales que siempre has utilizado.

Es hora de ponerse a trabajar para reducir la brecha. La CPU de nuestro MacBook Pro sigue siendo válida, así que ¿qué falta para convertirlo en un monstruo de poder indiscutible? ¡Obviamente, una SSD! ¡Así que, procedamos con una actualización¡

Pero ante todo, tienes que entender tus necesidades:

Ventaja : Gracias a la alta velocidad de transferencia de datos, tu Mac podrá volar. Se enciende en pocos instantes y carga incluso aplicaciones muy pesadas a la misma velocidad. ¿Un ejemplo? Photoshop se carga en tres segundos netos (MacBook Pro 13″ base + Samsung 850 EVO 512 GB)

Desventajas: Las SSDs cuestan más. Si necesitas mucho espacio en tu ordenador sin hacer una inversión (aunque ahora no cuestan mucho), y no estás dispuesto a mantener un disco duro externo para guardar los archivos más voluminosos, la unidad SSD no es lo ideal para ti.

En este caso, la única alternativa es un poco extraña: renunciar al reproductor de DVD de tu portátil insertando la unidad SSD en su lugar, creando un Macbook de doble unidad a un coste muy bajo. Sin embargo, el procedimiento a seguir es muy complicado y delicado. También la gestión de los dos discos después del montaje no es muy fácil y muy a menudo se pueden ver caídas notables en la batería debido al uso combinado de los dos discos. El consejo del escritor, después de haber probado este “camino alternativo”, es que sigas el camino más fácil: reemplaza tu disco duro por una unidad SSD y gestiona los archivos más voluminosos, como las bibliotecas de música y fotos, a través de una unidad USB externa barata. O haz un sacrificio y compra una unidad SSD de gran capacidad. Dinero bien gastado, puedes estar seguro de ello. Continuamos con nuestra guía “MacBook Pro SSD ” con los productos entre los que elegir.

En este punto podemos evaluar mejor qué productos comprar. En este caso, las propuestas que hemos identificado provienen de unas pocas pero esenciales marcas. Estas unidades SSD son compatibles con el MacBook Pro y ya han sido probadas tanto por nosotros como por miles de usuarios de todo el mundo que las han elegido para dar nueva vida a sus ordenadores. Obviamente si tienes en tus manos otra SSD que no sea de estas marcas no la descartes: lo más probable es que también sea compatible, ya que todos los modelos fabricados en los últimos años tienen un excelente soporte de drivers, con firmware actualizado y un rendimiento más que válido. Aquí tienes las unidades Macbook Pro SSD que Ridble te recomienda.