Mac mini SSD: cómo y cuál elegir

Desde hace algún tiempo, el mini PC de Apple ha sido una opción interesante para aquellos que quieren centrarse en la elegancia y la compacidad, especialmente en ciertos contextos. Desde su llegada, especialmente después de los primeros días de pruebas y desmontaje del dispositivo, el “pequeño” de la casa Apple ha hecho, sin embargo, que los conocedores y la web en general no fuesen totalmente satisfechos desde el punto de vista de las posibilidades ofrecidas al usuario. La capacidad de ampliación de la memoria RAM, algo que Apple para los modelos anteriores hizo posible incluso para los usuarios sin invalidar la garantía, ya no está disponible para todos, así como la instalación de un segundo disco duro para aumentar la capacidad total de almacenamiento o, como en nuestro caso, integrar una unidad SSD. Para los “afortunados” propietarios de Mac mini de generaciones anteriores, como la de finales de 2012, todas estas operaciones son totalmente ejecutables. De hecho, es posible actualizar el ordenador de Apple para no envidiar a sus hermanos mayores y a la nueva “encarnación” 2014. En cuanto a la memoria RAM, se puede actualizar fácilmente siguiendo los procedimientos oficiales de Apple, mientras que en lo que respecta al almacenamiento interno, las cosas son un poco diferentes. El procedimiento que explicaremos a continuación, relativo a la actualización/ampliación de la Mac mini con una flamante nueva unidad SSD, no puede considerarse una intervención fácil pero, con la debida paciencia, precisión y las herramientas adecuadas, también puede realizarse dentro de sus propias paredes, lo que nos permite ahorrar mucho dinero en comparación con lo que Cupertino exige para las actualizaciones de precompra de menor efectividad. Así que aquí está nuestra guía “Mac Mini SSD”.