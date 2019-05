Los mejores trípodes de viaje: guía de compras

Joby Gorillapod 1K

Para la categoría de “los mejores trípodes de viaje”, el Joby Gorillapod 1K es un trípode muy particular, ya que sus patas no son extensibles sino articuladas. Gracias a una construcción particular, el Gorillapod puede ser utilizado de 3 maneras diferentes: sujetándolo como un selfie stick, sujetándolo a un objeto o como un simple trípode. Pesa sólo 197 gramos y, como su nombre indica, puede soportar equipos de hasta 1 kg. Las patas están fabricadas íntegramente en plástico ABS de la más alta calidad, para que perduren en el tiempo sin perder su maleabilidad y estabilidad. En la parte superior hay un excelente cabezal de bola que también permite posicionar la cámara verticalmente. Desafortunadamente no existe una placa de soltado rápido, pero dado el precio al que se vende este trípode, no es un gran problema.

El Joby Gorillapod 1K es un trípode de viaje muy especial para su uso con cámaras compactas o pequeñas sin espejo. Su estructura articulada le permite dar rienda suelta a su creatividad disparando desde diferentes puntos de vista y detalles.