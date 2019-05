Limpieza del hogar es una serie de guías de compras diseñadas para todos aquellos que buscan una aspiradora. En esta colección encontrarás, de hecho, varias guías y consejos diseñados específicamente para un objetivo: ayudarte a elegir entre las mejores aspiradoras del mercado, la que mejor se adapte a sus necesidades específicas.

El universo vinculado a la limpieza del hogar, y por lo tanto a las aspiradoras, es ahora realmente vasto. Demasiado grande, especialmente a los ojos de un usuario menos experimentado que por primera vez se enfrenta a una compra de este tipo. El sector de la limpieza del hogar ha crecido enormemente en los últimos años, ofreciendo dispositivos cada vez más diversificados capaces de satisfacer todo tipo de necesidades domésticas. Partiendo de esta premisa, hemos elaborado una serie de guías de compras situando en el centro de nuestra investigación un elemento clave de cada producto. A veces una característica técnica, a veces la experiencia de una marca, a veces una funcionalidad específica de un dispositivo. De esta manera intentamos crear un mapa del mercado de las aspiradoras domésticas, ayudándote a orientarte fácilmente en el gran océano de las aspiradoras.

Para desarrollar estas guías, nuestra redacción ha examinado uno a uno los dispositivos de las principales marcas, seleccionando los mejores y ubicándolos en sus categorías de pertenencia. Para ello, hemos recurrido exclusivamente a los mejores sitios de comercio electrónico disponibles en España – Amazon, entre todos – dándote la oportunidad de tener siempre los mejores precios en los productos que verás aparecer en nuestros artículos. La relación calidad/precio es importante para nosotros, y pensamos que sin duda es lo mismo para ti que estás leyendo esta página y que te enfrentas a una compra de estas proporciones. Cuando estás a punto de hacer una compra de este tipo, nuestro consejo es que tengas siempre visión de futuro. Al gastar un poco más, a menudo, podrás obtener un producto que es más duradero, o con un simple equipo extra. En este sentido, garantizamos nuestro compromiso de ofrecerte los mejores precios disponibles en la red, con el objetivo de facilitar tu compra y de disfrutar de la mejor relación calidad/precio de los productos seleccionados por nosotros.

Todos los artículos son constantemente monitoreados por nuestro equipo y actualizados mensualmente. Con el fin de ofrecerte una visión constantemente actualizada de las mejores aspiradoras del mercado. Para más detalles sobre cómo producimos nuestras guías, sin embargo, te remitimos a la página cómo trabajamos.

Última actualización de Mayo 2019.

¿La mejor aspiradora para la limpieza del hogar? Los factores a considerar: tiempo, espacio, uso

Además de las características de los propios productos de limpieza del hogar, hay algunos factores que deben tenerse en cuenta antes de comprar una nueva aspiradora. Una tríada en la que cada elemento depende y cambia a favor del otro: tiempo, espacio y uso. Comencemos con esto último, que puede plantear preguntas que parecen obvias pero que en realidad son muy útiles como: “¿Para qué necesito la aspiradora? ¿Qué uso quiero darle?” Claramente, la aspiradora sirve para aspirar, ¿pero qué? “¿Estoy buscando un aparato para limpiar el suelo?” “¿Necesito una aspiradora para los asientos del coche o para recoger las migas del sofá?” “Quiero un producto perfecto para deshacerme del pelo de los animales?” Como puedes ver, la elección no es fácil y cuanto más se entra en lo específico, más las aumentan preguntas. Por ejemplo, si eliges una máquina clásica para aspirar el suelo, no es obvio que te preguntes: “¿Qué máquina debo utilizar para mi suelo? El mármol, la terracota, el parquet, las alfombras, las aspiradoras no son todas iguales y su rendimiento cambia en función de la superficie en la que se encuentren. Por lo tanto, es bueno enmarcar el tipo de uso final de una aspiradora para elegir el producto que mejor se adapte a tus necesidades.

A esta elección hay que añadir la relativa al espacio. Esta característica es importante por dos razones: el tamaño de tu casa y el tamaño de la aspiradora. Tener una casa grande significa espacio y la necesidad de un producto con gran autonomía o infinita autonomía con la ayuda del cable. Mientras que una casa más pequeña te permite no preocuparte demasiado por la autonomía. Esto hace que la elección oscile hacia otros tipos de aspiradoras que deberían ser más pequeñas, de modo que puedan almacenarse fácilmente en casa. Los robots, por ejemplo, funcionan mejor en grandes espacios y con pocos muebles, mientras que las máquinas inalámbricas, con autonomía limitada, son perfectas para limpiar casas no demasiado grandes. Por último, piensa en la forma de tu casa, el número de habitaciones o la distribución en varios pisos. Un aspirador con cable es generalmente más grande que los otros modelos y más pesado para llevar, mientras que si quieres dejar lo todo a los hábiles cepillos de un robot ten presente que tendrás que llevarlo del piso al piso y que necesitarás necesariamente otro aspirador para limpiar las escaleras.

El factor tiempo cierra este resumen: ¿tienes tiempo para dedicar a la limpieza del hogar? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tiempo gastas limpiando toda la casa? Éstas son otras preguntas que se deben hacer y que te harán dirigir hacia un tipo de aspiradora en lugar de otro. Si estás siempre afuera por trabajo, el robot es la opción adecuada para ti, pues es totalmente programable desde tu móvil. Si tienes más tiempo para dedicar a la limpieza de la casa, tal vez puedes pensar en algo más clásico como una aspiradora con cable y ruedas. O optar por una nueva escoba eléctrica, que se puede desmontar y convertir en aspiradora para migas, para limpiar pequeñas superficies y tomar menos tiempo para limpiar la mesa.

Triangularizando bien tu necesidad específica, puedes concluir tu elección con las guías de compras que hemos preparado para ti en esta página.

La mejor aspiradora: los mejores productos para cada presupuesto

Empezaremos de inmediato yendo directamente al meollo del asunto. En esta sección encontrarás una selección de las mejores aspiradoras del momento, divididas por gama de precios para orientarte de forma inmediata y de la mejor manera posible. Dependiendo de tu presupuesto y, sobre todo, de tus necesidades básicas, puedes concentrarte en lo que es adecuado para ti.

Una aspiradora, muchos form factor

Si quieres entrar en detalles, en esta sección veremos las diferencias entre los diferentes tipos de aspiradoras y cuál es el mejor dispositivo para un determinado tipo de limpieza del hogar. Dependiendo del formato, es posible que prefieras algo que sea estrictamente inalámbrico, ya que es posible que no desees la molestias del cable mientras limpias de habitación en habitación; o a lo mejor desees algo más eficiente y que limpie más a fondo utilizando vapor. ¡Hay algo para todos en esta sección!

Aspiradora Robot

Si ya no tienes tiempo para limpiar, en esta sección hemos dividido por marcas los mejores robots aspiradores que se encargarán de la limpieza del hogar. Aquí también hemos dividido cada guía por marcas y series: sólo tienes que elegir la compañía en la que más confíes, o echar un vistazo a nuestra guía con los mejores aspiradoras robots de todos los tiempos.

La mejores marcas de aspiradoras

Una marca no es sólo un símbolo, sino un contenedor de experiencia y originalidad que pone su historia en cada uno de sus productos. Tanto si eres un amante de un fabricante específico, como si eres una persona a la que le gusta probar marcas nuevas, esta sección te dará todas las herramientas que necesitas para encontrar tu camino alrededor de las ofertas de las aspiradoras de las mejores marcas del mercado.

Limpieza del hogar: otras formas de búsqueda

Por último, y por razones prácticas, aquí hay algunas guías dedicadas a aquellos que utilizan otros términos de búsqueda para identificar una necesidad específica.