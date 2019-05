Kinect Xbox One S: cómo aprovechar la periférica en Xbox One S

Hay un par de otras características potencialmente interesantes ofrecidas por Kinect, como la capacidad de actuar como cámara y micrófono para Skype o de usar comandos de voz en el juego, pero este es un punto relativamente silencioso, ya que Microsoft (si no lo sabías) ha dejado oficialmente de apoyar y producir Kinect.

A pesar de las notables peculiaridades de Kinect, de hecho, el dispositivo ha sido víctima de tres factores que han causado su fracaso: la mala publicidad previa al lanzamiento de Xbox One, el escaso apoyo en los juegos AAA y un precio demasiado alto a los ojos del público. La primera Xbox One, además, al principio estaba disponible exclusivamente junto con Kinect, que por lo tanto adoptó el nombre de “accesorio incluido sólo para aumentar innecesariamente el precio de la consola”. Para responder a este sentimiento de insatisfacción entre los usuarios y convencer a más gente de que compraran la plataforma, Microsoft se vio obligado a separar Kinect de Xbox One, llegando incluso a tomar la drástica decisión de eliminar la puerta frontal dedicada al Kinect en la nueva Xbox One S y Xbox One X.

Entonces, ¿cómo aprovechar el combo Kinect Xbox One S si no tienes la entrada que necesitas para usar el dispositivo? Sencillo: basta con comprar un adaptador especial que permite conectar el Kinect a la Xbox One S a través de uno de los puertos USB.