Con los años, he acumulado miles de horas de juego en todas las consolas importantes. Esto me ha permitido tener una visión de 360 ° del mercado de las consolas Sony y Microsoft, pero también obtener un conocimiento profundo de la industria del juego en las computadoras portátiles, aliados perfectos en la movilidad.

Xbox One Games es una serie de guías de compras diseñadas para aquellos que buscan juegos para Xbox One. En esta colección encontrarás, de hecho, varias guías y consejos diseñados específicamente para un objetivo: ayudarte a elegir entre los mejores juegos de Xbox One del mercado los que mejor se adapten a tus gustos.

El universo de los juegos Xbox One es realmente vasto. Demasiado grande, especialmente a los ojos de un usuario menos experimentado que por primera vez se enfrenta a una compra de este tipo. Hoy en día, de hecho, hay juegos de Xbox One de varios géneros, diseñados y construidos para diferentes categorías de usuarios con sus respectivos destinos de uso y cuando hablamos de los mejores juegos de PS4, el tema se vuelve aún más complicado. Sobre esta base hemos decidido desarrollar una serie de guías para la compras, con el fin de ayudarte en tu trabajo de selección.

¿Cuáles juegos Xbox One elegir? Los factores para considerar

Al hacer una selección de juegos Xbox One, nuestras guías tienen en cuenta varios factores, pero sobre todo te dan acceso a consejos específicos que pueden satisfacer diferentes necesidades. Los factores a tener en cuenta son, de hecho, diferentes y todos variables según el tipo de jugador que seas.

En primer lugar, como jugador habitual, no cabe duda de que tendrás que hacer un seguimiento de todos los próximos lanzamientos relevantes para Xbox One, con la vista puesta en las grandes exclusivas de la consola doméstica de Sony, pero no sólo eso. Si por un lado, el mundo de la información del juego puede ayudarte a mantenerte informado sobre los títulos más esperados y de mayor importancia, por otro lado no es difícil encontrar alguna perla oculta que, por una u otra razón, no haya recibido la cobertura mediática que se merece.

Un segundo factor importante a considerar, si estás buscando algo más específico para recuperar para su consola o si usted es un jugador más casual, es la clase de juego video que usted está buscando. Para una consola como Xbox One hay tantos títulos disponibles, y cada uno de ellos pertenece a diferentes géneros que podrían satisfacer las necesidades de jugadores específicos, por lo que también hemos comenzado a ofrecer guías de compra diseñadas específicamente para los mejores juegos Xbox One en un género determinado. Por el momento la selección puede no ser muy rica, pero la serie dedicada a este tipo de selección está creciendo gradualmente para permitirte encontrar siempre el producto adecuado para ti. Estos también incluirán guías de compras dedicadas a características adicionales particulares, como en el caso de los títulos compatibles con la última Xbox One X, la edición mejorada de la consola Sony capaz de ofrecer una experiencia de juego con una resolución de 4K, HDR y un rendimiento superior, o puedes encontrar selecciones de títulos de las generaciones anteriores de Xbox y Xbox 360 compatibles (y en algunos casos mejorados) con la compatibilidad con las versiones anteriores de Xbox One.

En esta sección encontrarás nuestras guías de compras de los mejores juegos Xbox One por género. Estos son los mejores títulos, divididos por tipo de juego. Sólo tienes que elegir el género que prefieras para acceder a la lista de juegos para Xbox One que no te puedes perder para este tipo de juego. Desde deportistas hasta tiradores, desde juegos de rol hasta aventuras, hemos intentado abarcar los géneros más diversos.

Si estás buscando juegos Xbox One que aún no están disponibles y quieres saber cuándo estarán en el mercado o si quieres estar al día de los próximos lanzamientos, no te desesperes, también hemos pensado en ello. Nuestra guía para comprar los mejores juegos del mercado es lo que necesitas para asegurarte de que no te pierdas nada.

Además de ayudarte a elegir qué juegos de Xbox One comprar, nuestros especialistas supervisan constantemente otras guías de compras que pueden resultar útiles. Si va a ensamblar un ordenador de juegos, reemplazar un solo componente para que tu ordenador sea más eficiente, o si simplemente quiere que te ayuden a comprar un accesorio de juegos que mejorará tu experiencia, necesitas echar un vistazo a estos dos colecciones adicionales.