Juegos multijugador PS4: nuestra guía para los mejores

Como estaba previsto, iremos a seleccionar y clasificar los mejores juegos multijugador PS4 de acuerdo a su género específico de pertenencia, pero no sólo. También habrá títulos que sí son juegos en línea, pero también son perfectos para experiencias multijugador locales en la misma consola. Entre ellos, por ejemplo, algunos títulos deportivos y las más clásicas experiencias party game , que con la línea Play Link se han ganado un gran éxito entre los usuarios más informales. Organizaremos también nuestra selección en función del tipo de experiencia, desde títulos pertenecientes al género de shooter , más “clásicos” desde el punto de vista de los modos de juego ofrecidos, hasta los más desafiantes y extensos juegos de rol online, con un pequeño espacio para títulos free to play , cada vez más populares entre los jugadores de hoy en día.

Call of Duty Black Ops 4 No podía faltar la cita anual con el nuevo Call of Duty. Sin embargo, en comparación con los títulos lanzados en el pasado, el nuevo Call of Duty Black Ops 4 se caracteriza por una ruptura con el componente single player. No existe, por lo tanto, una campaña narrativa que dé mayor protagonismo al compartimento multijugador, con diferentes modos divididos entre juegos más tradicionales y modos zombie, a los que se añade como novedad absoluta para la serie Blackout, el nuevo modo Battle Royale con 100 jugadores. En este modo en particular tendrás que combinar tus habilidades balísticas con una cierta cantidad de estrategia para sobrevivir contra todos los demás jugadores y recuperar en el campo el mejor equipo posible.

Puedes comprar Call of Duty Black Ops 4 en Amazon o si lo prefieres en eBay Alternativamente Call of Duty Black Ops 4 está disponible en la variante Call of Duty Black Ops 4 Mistery Box Edition.