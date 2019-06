Juegos de coches Xbox One: la selección de los mejores juegos de conducción

Juegos de coches Xbox One: cuál comprar

Tomando un término genérico tal como juegos de conducción o juegos de coche cuando vas a elegir un título para Xbox One, apuntar en un juego específico puede ser una elección dificil. Hay, de hecho, títulos de todo tipo que pueden o no acercarse a los gustos de un jugador en particular, desde los juegos de conducción de arcade más inmediatos hasta las verdaderas simulaciones de conducción.

En el primer campo podemos encontrar juegos de máquina de Xbox One más inmediatos y adecuados para los recién llegados al género, diseñados para un simple uso de un mando común, quizás también soportados por un modo de historia de un solo jugador que te permitirá disfrutar de la alta velocidad sin una experiencia de conducción real. Esta categoría incluye juegos de máquina de Xbox One como los de la serie Horizon de Forza, Need for Speed o Trackmania.