Juegos de aventura Xbox One: los mejores de la categoría en nuestra guía de compras

Shadow of the Tomb Raider

Cerramos esta colección de Juegos de aventura Xbox One con Shadow of the Tomb Raider; el juego está ambientado unos meses después de los principales eventos de Rise of the Tomb Raider, y en esta secuela nuestra heroína se dedicará a buscar una antigua efigie maya misteriosamente conectada con el destino de su difunto padre, Richard James Croft. La aventura se desarrollará en México y Perú, y luego en las densas selvas y peligrosas montañas de América Central y del Sur, pero no será el mayor peligro para la intrépida arqueóloga.