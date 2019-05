JBL Bluetooth speaker: los mejores altavoces del gigante estadounidense

La serie Go está diseñada para ofrecer lo esencial, sin exagerar. Hay muchas personas que a menudo buscan un producto barato, capaz de jugar discretamente y sin características técnicas o estilísticas particulares. El JBL Go 2 es justamente eso: el altavoz no tiene características particulares, pero presenta todo lo necesario para que puedas disfrutar de un altavoz que puede alegrar tus días al aire libre.

La rejilla esconde un altavoz de 40 mm capaz de generar una potencia máxima de 3 W y está equipada con un pequeño LED de estado, oculto debajo. La parte superior tiene unos pocos botones, básicamente encendido, botón Bluetooth y el balance de volumen, mientras que lateralmente tenemos la entrada micro USB y la entrada AUX IN.

La batería de este JBL Bluetooth speaker debe asegurar un tiempo de escucha de aproximadamente 5 horas y alcanza el 100% de carga en aproximadamente una hora y media. La serie Go es, por lo tanto, el altavoz adecuado para todos, para el uso diario, diseñado para aquellos que no buscan soluciones muy especiales, sino que se sienten atraídos por productos capaces de hacer lo esencial.