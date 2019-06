Iluminación navideña para exteriores: los mejores productos smart

Por último, no podemos dejar de mencionar la versión exterior de las famosas tiras de LEDs. Aquí, a diferencia de la clásica tira extensible de Philips (para el interior), tenemos dos versiones, no extensibles, con longitudes de 200 cm y 500 cm. Pero hay más, porque a diferencia de las clásicas tiras de LED que se colocan ocultas, para apreciar la luz reflejada, la tira de luz Philips Hue Outdoor Lightstrip se parece más a un tubo de luz flexible, donde sin embargo no vemos los LED individuales, y por lo tanto también es agradable para la observación directa. En resumen, se convierte en una forma de iluminar las zonas exteriores con una luz de color, pero también actúa como un verdadero objeto de decoración en sí mismo, una vez posicionado en el lugar adecuado. Definitivamente es uno de los productos a tener en cuenta para aquellos que quieren una iluminación navideña para exteriores muy escénica.