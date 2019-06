Iluminación LED: los productos para iluminar una smart home

Iluminación LED: cuál comprar y los criterios de elección

La tradicional bombilla incandescente, en boga desde principios del siglo pasado, pronto se convertirá en un recuerdo lejano. Las tecnologías más modernas han sustituido a las bombillas incandescentes, que ofrecían una eficiencia luminosa de sólo 11-12 lúmenes/vatio, combinada con una baja longevidad. Las bombillas halógenas fueron la primera y más popular alternativa a las bombillas incandescentes tradicionales (19-22 lúmenes/vatio), pero se avanzó más con las lámparas fluorescentes (CFL), gracias a su excelente longevidad combinada con una eficiencia de hasta 90 lúmenes/vatio.

Sin embargo, todas las bombillas y otros productos de iluminación que vamos a analizar utilizan una tecnología aún superior, la de los LEDs. Gracias a la iluminación LED se puede obtener la luz del color que más se desee, oscilando, al menos en teoria, entre 16 millones de matices de color diferentes. No todas las bombillas LED tienen esta opción porque algunas tienen LEDs RGB y otras sólo luz blanca, pero en cualquier caso la tecnología también tiene éxito gracias a la relación brillo/consumo, que puede alcanzar los 120 lúmenes/vatio y la vida media de una bombilla LED, que oscila entre las 25.000 y las 80.000 horas. Veamos ahora cuáles son los parámetros a tener en cuenta para la elección de la iluminación inteligente y conectada con LED.

La intensidad del flujo luminoso (lumen)

Al elegir un punto de luz para la iluminación LED, la primera pregunta que hay que hacerse es: ¿Cuánta luz necesito? Este parámetro está relacionado con la cantidad máxima de luz emitida por el producto, donde el máximo es una especificación importante, ya que casi todas las bombillas LED son regulables, y por lo tanto ajustables en su intensidad. Con las bombillas incandescentes convencionales, solíamos combinar una cierta potencia eléctrica con el brillo de una bombilla, de modo que las bombillas de 40 W, 100 W, 150 W y así sucesivamente estaban disponibles en el mercado. En el caso de las bombillas halógenas, y sobre todo de las más eficientes energéticamente, se adoptó la estrategia de los vatios equivalentes: “esta bombilla consume 25 W (energía eléctrica) pero hace la luz como una tradicional de 100 W”. Esta forma de pensar, llevada a cabo con la intención de simplificar la vida de las personas, no ha permitido, sin embargo, comprender la unidad de medida correcta del flujo luminoso emitido por una fuente: el lumen (lm).

Este parámetro se indica en cada bombilla y producto asimilable – como tiras de LED y paneles de luz – y es útil para comprender cuánta luz, como máximo, puede emitir un producto específico, independientemente de su consumo. Por lo tanto, no existe una tabla de conversión entre vatios y lúmenes, ya que son dos parámetros que miden dos tamaños diferentes, pero podemos decir que en promedio una bombilla incandescente tradicional de 100 vatios es capaz de devolver 1.600 lm, mientras que una bombilla de 60 vatios es de unos 800 lm. En el mundo de la iluminación LED, estos flujos luminosos se obtienen con consumos de unos 20 W y 10 W respectivamente. En cuanto a la intensidad luminosa, siempre se especificará cuántos lúmenes emite cada producto, evaluando personalmente el nivel máximo de flujo luminoso, así como la capacidad de regulación de la bombilla, para luego ajustarla a valores de intensidad más bajos.

Temperatura de color (Kelvin) y luz de color

Como ya se ha mencionado, la tecnología de iluminación LED ofrece, en algunos casos, la posibilidad de cambiar el color de la luz, tanto en términos de temperatura de color como de tonalidad. Algunas bombillas pueden variar la temperatura de color del blanco, un parámetro que se mide en grados Kelvin, para proporcionar una luz más fría (temperatura más alta, por ejemplo 6000 K), o más caliente (2700 K). Este es un aspecto muy importante, ya que un punto de luz equipado con esta posibilidad se adapta bien a diversas situaciones y momentos del día: la luz fría es ideal para mantener una alta concentración e iluminar las habitaciones en el mejor de los casos, la luz cálida es más coloquial, relajante y adecuada para los momentos de convivencia y las horas de la noche. También hay bombillas RGB, que son capaces de reproducir muchos colores: del verde al azul, del rosa al rojo, cada una con más o menos posibilidad de ajuste. Son los puntos de luz ideales para crear ambientes especiales, o para dar vida a una fiesta, pero cada producto puede ofrecer más o menos posibilidades en el ajuste de los colores, así como una mayor o menor saturación.

Índice de reproducción cromática (CRI)

Uno de los parámetros menos conocidos es el índice de reproducción cromática CRI). Este valor, que no tiene límite negativo y puede alcanzar un máximo de 100, representa la naturalidad y la fidelidad de los colores de un objeto iluminado por una determinada fuente. Mientras que con los procedimientos estándar de evaluación de CRI encontramos valores extremadamente cercanos a 100 para las bombillas incandescentes y CFL, la iluminación LED sufre en este sentido, pero especialmente los fabricantes a menudo no indican en detalle el valor de CRI de sus productos. En cualquier caso, un índice CRI más alto indica una bombilla con mejor reproducción cromática, capaz de hacer más fieles los colores de los objetos iluminados, ya sea la cara de una persona, el forro verde de un sofá o la tonalidad marrón de un suelo de parquet. Siempre se deben preferir puntos de luz que ofrezcan un CRI alto, lo más cerca posible de 90, si no más alto, y en general una buena calidad de la luz emitida.

Protocolos de comunicación, app y ecosistemas para smart home

Otro parámetro de elección para la iluminación LED inteligente son los protocolos de comunicación. En esta guía encontrarás algunos productos que aprovechan las ventajas de las tecnologías Wi-Fi y Bluetooth más comunes, pero también otros que utilizan diferentes tecnologías, como la conexión ZigBee. Este último permite un tiempo de respuesta más rápido de la bombilla, un mayor alcance de la señal (basado en la red mesh) y un menor consumo de energía, lo que permite que los mandos a distancia, los conmutadores inalámbricos y los sensores de movimiento asociados funcionen durante varios años con una simple pila de botón. Por otro lado, es una tecnología más cara de implementar y necesita tener un bridge (también llamado HUB o gateway) conectado a tu router para gestionar la iluminación LED conectada.

Otro aspecto importante para la iluminación LED inteligente es el de los ecosistemas para smart home. Si cada fabricante ha desarrollado una aplicación específica para iOS y Android, útil para controlar tus accesorios, también es cierto que gracias a ecosistemas como Apple HomeKit, Google Assistant y Amazon Alexa, es posible controlar de forma unificada y con comandos de voz todos sus puntos de luz inteligentes, incluidos los de iluminación LED. Los usuarios de iOS, gracias a la aplicación Home, podrán gestionar desde un solo lugar todos los dispositivos domésticos inteligentes compatibles con HomeKit, incluso si son de marcas diferentes o si utilizan protocolos de conexión diferentes, con el plus del asistente de voz Siri. Los usuarios de Android pueden, en cambio, aprovechar los controles de voz proporcionados por Google Assistant y Amazon Alexa, a través de su teléfono inteligente o de un altavoz inteligente compatible en la casa, o gestionar todo con tus respectivas aplicaciones, Google Home y Alexa, precisamente. Luego está la plataforma IFTTT, que pone a disposición varios applets para puntos de luz compatibles: estos pueden poner una bombilla en comunicación con otro accesorio, o con nuestro smartphone, asegurándose de que algo suceda de acuerdo a otro evento. Veamos un ejemplo: una bombilla compatible con IFTTT se encenderá automáticamente cuando la temperatura exterior (detectada por un servicio meteorológico) descienda por debajo de un determinado umbral, o puede parpadear en rojo cuando llegue un correo electrónico, o puede encenderse si un sensor de monóxido de carbono compatible detecta una fuga de gas. Estos son sólo algunos ejemplos, muchos de los cuales también se pueden poner en práctica con las plataformas mencionadas anteriormente. Además, no debemos olvidar el ecosistema propio del fabricante, que puede ser más o menos completo, no sólo en lo que se refiere al software -como las funciones adicionales y automatismos de la aplicación propietaria-, sino también en lo que se refiere al catálogo de productos que ofrece una marca determinada.

En esta guía hemos incluido soluciones para todos los usuarios, por lo que presentaremos productos de iluminación LED compatibles con uno o más de estos ecosistemas, y siempre indicaremos claramente qué tipo de soporte está presente para cada marca o producto. Hemos dividido la guía por tipo de producto: bombillas LED con rosca, lámparas de techo, tiras y paneles RGB, adaptadores para luces tradicionales y otros accesorios. Para cada categoría comenzamos a listar los productos de mayor valor y costo, avanzando gradualmente hacia soluciones alternativas más baratas, pero siempre inteligentes.