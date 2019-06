Iluminación LED techo: los productos para elegir

Nanoleaf Light Panels (Aurora)

El producto del que estamos a punto de hablar es de un producto especial, y ciertamente con un alma premium, (un accesorio más que una necesidad) , pero que puede transformar por completo un ambiente hogareño, como lo puede hacer una bella obra de arte en el contexto adecuado. Nanoleaf Light Panels es un conjunto de paneles LED triangulares, que pueden ser combinados por el usuario de la forma que más le guste, diseñando las formas más diversas y originales. Se comienza comprando el Smarter Kit, que incluye 9 paneles, y luego se pueden añadir muchos más a través de los distintos kits de expansión, llegando a cubrir toda una pared o el techo. A través de conectores especiales también es posible montar los paneles en superficies curvas, o hacer que la forma pase a través de los ángulos rectos entre las paredes o entre la pared y el techo. La luz emitida en este caso es RGB, y puedes elegir entre muchas combinaciones de color, fijas o variables, ya sea descargándolas de la aplicación o creando la tuya propia. Con un accesorio opcional en el Rhythm and Music Kit, los paneles se pueden iluminar a tiempo con la música. Cada panel triangular mide unos 27 cm de lado, y emite 100 lúmenes de luz con una excelente calidad de color, pero por supuesto también se puede aprovechar la luz blanca. Nanoleaf Light Panels es, en definitiva, un producto que no es esencial para la Iluminación LED techo, pero que sin duda es tan único que hace que el entorno en el que se ubica sea único, dejando también rienda suelta a la creatividad. Al igual que los mejores productos premium, se integra perfectamente con todas las plataformas de automatización del hogar, incluso IFTTT.

Nanoleaf Light Panels: nuestra prueba

El hecho de que los Nanoleaf Light Panels (anteriormente Nanoleaf Aurora) puedan o no iluminar una habitación depende principalmente del número de paneles que coincidan entre sí, a partir de 9. Con estos no es posible hacer milagros, ya que el flujo luminoso es de unos 900 lúmenes (100 por panel), pero también es cierto que el objetivo principal es crear una atmósfera interesante. En cuanto a la calidad de la luz, los colores generados son muy bonitos, saturados y ajustables en detalle – sólo el amarillo tiende un poco al verde. Al ajustar la intensidad manual se produce un ligero parpadeo de la luz, que podría ser más fluida, pero también es cierto que esto no se nota durante los cambios automáticos debidos a las escenas dinámicas.

Nanoleaf Light Panel se conecta rápidamente a Wi-Fi, y está inmediatamente listo para ser configurado con todas las plataformas domóticas y gestionado a través de la aplicación propietaria, donde también encontramos un catálogo de escenas de iluminación creadas por los fabricantes y la comunidad. Las escenas se manejan fácilmente con la voz y con las aplicaciones de los ecosistemas Apple HomeKit y Amazon Alexa, mientras que hay algunas dificultades más con Google Home, ya que estos no son fácilmente reconocibles, pero todavía se puede ajustar la intensidad de la luz, el color y la gestión de la energía, también IFTTT es compatible, y los applets disponibles son muchos. Desde la aplicación propietaria y las de los ecosistemas, se pueden gestionar los automatismos, utilizando escenas específicas, por ejemplo, para ayudar a despertar simulando el amanecer, o para ajustar las luces en función de nuestros movimientos. Si quieres dejar que las luces vayan a la par con la música, la versión con Rhythm Kit es sin duda una buena elección, porque las luces se mueven muy bien (los ajustes son casi interminables), y el retardo con la música es casi imperceptible.