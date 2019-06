Iluminación jardín: los mejores productos para smart home

Philips Hue Lily

Philips Hue es el líder del mercado -y en este caso no sólo una forma de decirlo- en términos de iluminación conectada. Su gama de productos también ha invadido recientemente los ambientes exteriores, y sus focos exteriores Lily son un accesorio realmente interesante para la iluminación jardín. La estructura de color oscuro está fabricada en aluminio y otros materiales aptos para su uso en exteriores, y cuenta con la certificación IP65 (a prueba de salpicaduras). Hay un transformador, que se coloca delante de los focos, para que la tensión de la parte más expuesta al suelo y a la humedad sea de sólo 24 V. Estos focos pueden ser colocados en suelo duro o en paredes, utilizando la base especial con los agujeros para su fijación, o directamente plantados en el suelo, utilizando el tallo puntiagudo que se encuentra en el paquete. La cabeza del foco se puede inclinar hacia arriba o hacia abajo a voluntad y girar para proyectar el haz de luz en la dirección correcta.

En el interior hay una bombilla LED integrada de 8 vatios, capaz de emitir 640 lm de flujo luminoso, que no está nada mal para la iluminación de jardines, que sin embargo siempre debe tenerse en cuenta. Además, a través de la aplicación Philips Hue o de un mando a distancia de la serie, es posible ajustar la intensidad de la luz o cambiar su color, ya que se trata de un producto Hue White and Color Ambiance, capaz de reproducir 16 millones de tonos de color. Los focos Philips no son baratos, pero son lo mejor en cuanto a la iluminación jardín. Para un funcionamiento inteligente y conectado, también es necesario comprar el Bridge Philips Hue, si aún no lo tienes, ya que los focos se conectarán a él a través del excelente protocolo ZigBee. Además, hay que empezar con un Kit Básico de 3 focos o 1 foco, que también incluye el transformador, mientras que luego se pueden añadir más focos, comprando la extensión de 1 foco, y conectándolos entre sí a través del cable hermético que se proporciona en la caja. Los productos Philips Hue interactúan con las plataformas de automatización doméstica Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, así como con muchos otros productos y ecosistemas patentados. En resumen, son la solución para aquellos que buscan lo último en cuanto a la iluminación para smart home.