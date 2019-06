Iluminación interior: los mejores productos domóticos para el hogar

Iluminación interior: cuál comprar

Para la iluminación interior de una vivienda moderna e inteligente, es absolutamente necesario utilizar las últimas tecnologías de iluminación del mercado. Esto significa, en primer lugar, apostar por la iluminación LED, una tecnología que permite un importante ahorro energético, así como una excelente longevidad de los puntos de luz, que durará muchos años. Basta pensar que una bombilla LED de 800 lúmenes consume unos 10 vatios, en comparación con los 60 vatios del filamento incandescente, ya abandonado. Incluso las lámparas fluorescentes de menor consumo energético (CFL) no pueden competir con los LED, y no sólo en términos de consumo, sino también por un sinfín de otras ventajas. Ya hemos mencionado la longevidad, que nunca es inferior a 15.000 a 20.000 horas, pero también puede ser mayor, al tiempo que hay que añadir el tema de la flexibilidad. De hecho, los puntos de luz LED no se limitan a la forma de una bombilla o de un foco, sino que pueden integrarse de diferentes maneras, en forma de tiras o paneles LED, por ejemplo. Por último, no se puede dejar de discutir la variedad del tipo de luz emitida por un producto que utiliza esta tecnología, capaz en muchos casos de variar la temperatura de color entre un blanco frío (altas temperaturas de color, como 6500 Kelvin) a medida que avanza hacia una iluminación más cálida (baja temperatura de color, como 2000 Kelvin); otros puntos de luz, llamados RGB (o RGBW), son capaces de reproducir un espectro de 16 millones de matices de color diferentes, creando así atmósferas muy especiales.

Otro tema a tratar antes de entrar en el análisis de los mejores productos para la iluminación interior, es el de las plataformas de conectividad y domótica. De hecho, en esta guía no recomendaremos simples puntos de iluminación LED, sino productos dedicados a una vivienda inteligente, por lo que pueden ser controlados remotamente, o funcionar de acuerdo a algunos automatismos. Algunos puntos de luz se conectan a la red mediante el clásico protocolo Wi-Fi, quizás combinado con Bluetooth, pero los mejores productos utilizan tecnologías desarrolladas específicamente para el mundo de Internet de los objetos, como los protocolos ZigBee y Z-Wave. Estos sistemas permiten una excelente reactividad, la capacidad de transportar la señal a largas distancias y un consumo de energía muy bajo que permite el uso de interruptores y mandos a distancia inalámbricos, que se combinan con controles a través de aplicaciones y asistentes virtuales. La única desventaja, en este caso, es la necesidad de tener un puente para conectarse a tu router, que es esencial para aprovechar estas tecnologías.

Como mencionamos anteriormente, las luces inteligentes y conectadas pueden ser controladas de varias maneras: interruptores tradicionales (pero no tiene mucho sentido hacerlo), interruptores inalámbricos específicos, aplicaciones propietarias del fabricante, aplicaciones de la plataforma de automatización del hogar, comandos de voz, programación y automatización y, finalmente, otros activadores externos, tales como un sensor de movimiento. Un punto importante en el establecimiento de una casa domótica es precisamente el de las plataformas para hogares inteligentes, ecosistemas reales a través de los cuales podemos gestionar todos los accesorios inteligentes de la casa, no sólo las luces entonces, sino también los termostatos, cámaras, cerraduras, etc. Los tres ecosistemas principales son Apple HomeKit, reservado para los usuarios de Apple, y el más popular Google Home (o Assistant) y Amazon Alexa. Dependiendo del sistema en el que prefieras basar la gestión de tu hogar inteligente, deberías considerar la compra de productos compatibles con una o más de estas plataformas, y por supuesto con la que prefieras. También la compatibilidad con el sistema IFTTT no debe ser subestimada, porque esto permite interactuar con diferentes productos inteligentes creando cadenas de eventos de causa y efecto, de otra manera difícil de hacer con otros sistemas. Por último, los ecosistemas domóticos vistos, también permiten el control de voz con sus respectivos asistentes virtuales.

Dicho esto, pasemos a ver los mejores productos para la iluminación interior, divididos por marcas, empezando por el de mayor catálogo, interesante y completo también desde el punto de vista de la compatibilidad, aunque bastante costoso, para luego llegar a otras soluciones alternativas pero aún interesantes.