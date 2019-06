Iluminación exterior: los productos de domótica

Philips Hue

La marca Philips Hue es sin lugar a dudas la que cuenta con el mayor, más interesante y cualitativamente preciso catálogo de productos de iluminación inteligente. Aunque este no era el caso hasta hace algún tiempo, Philips decidió ofrecer a sus clientes diferentes soluciones para la iluminación exterior. Si ya eres usuario de las bombillas conectadas de Philips Hue, es casi seguro que ya tengas el bridge Hue, que es esencial para manejar los productos de la serie de una forma inteligente y conectada. El puente Hue, que viene en kits con muchos puntos de iluminación interior, debe adquirirse por separado para los productos de iluminación exterior, así que si aún no lo tienes, comprarlo es lo primero que tienes que hacer para entrar en el mundo de la iluminación de Philips. El bridge Hue debe estar conectado al router de tu casa y será el dispositivo responsable de comunicarse con todos los puntos de luz, mandos a distancia y otros accesorios de la serie Philips Hue, a través del protocolo ZigBee. Gracias a este sistema de comunicación, no hay que preocuparse por la distancia entre el puente (y por lo tanto el router, presumiblemente) y los diferentes productos conectados, ya que el rango de la señal es realmente generoso, incluso a través de las paredes más gruesas, lo que permite cubrir adecuadamente incluso los entornos exteriores.

Como ya hemos dicho, el puente permite que todos los accesorios permanezcan conectados a la red y, por tanto, puedan ser controlados a través del smartphone, incluso de forma remota. Existe una aplicación especial desarrollada por Philips, y sin duda bien hecha, pero los que lo deseas también podrás integrar los productos de la empresa holandesa en los ecosistemas domóticos Apple Homekit, Amazon Alexa y Google Home, aprovechando también los asistentes virtuales de sus empresas, para luego habilitar los controles de voz. El sistema IFTTT también cuenta con el apoyo de Philips, al igual que la integración con muchos productos inteligentes para el hogar desarrollados por terceros.