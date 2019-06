Iluminación de hogar: las mejores soluciones smart y en línea

Iluminación de hogar: cuál comprar y cómo elegir

Si hasta hace pocos años estábamos acostumbrados a las bombillas incandescentes como la herramienta más popular para la iluminación del hogar, más recientemente salieron al mercado muchas tecnologías diferentes que pueden reducir significativamente el consumo de energía, además de ofrecer otras ventajas, como la posibilidad de cambiar el color de la luz. La tecnología más moderna es el LED, que tiene una eficiencia -calculada en lúmenes emitidos por vatio de potencia- mucho mejor que todas las demás, como las lámparas fluorescentes (CFL) o halógenas. Por este motivo, todos los productos que vamos a analizar para la iluminación del hogar utilizarán tecnología LED. Además de su alta eficiencia, esta tecnología también ofrece una excelente longevidad, con una vida media que probablemente no sea inferior a 25.000 horas de funcionamiento. Como dijimos, gracias a la tecnología LED, hoy en día es posible utilizar todos los colores de la luz para la iluminación del hogar, con bombillas RGB que pueden oscilar entre 16 millones de tonalidades de color diferentes. Veamos cuáles son los parámetros a tener en cuenta a la hora de elegir los mejores productos.

Intensidad luminosa (lumen) y eficiencia energética

Un parámetro que, a diferencia del CRI, está siempre disponible en las fichas técnicas de los productos para la iluminación del hogar es el referido a la intensidad de la luz. Con las bombillas incandescentes clásicas, era habitual asociar una cierta potencia luminosa con una potencia energética determinada. Sin embargo, es incorrecto y de poca utilidad tratar de entender la cantidad de luz emitida por una bombilla de bajo consumo utilizando su energía eléctrica, aunque a menudo se utiliza el parámetro de equivalentes de vatios. Es mucho mejor observar y comprender el verdadero valor de la intensidad de la luz, que se mide en lúmenes. Para hacernos una idea, podemos decir que una bombilla incandescente clásica de 100W podría emitir alrededor de 1600lm, mientras que una bombilla de 60W podría emitir alrededor de la mitad, 800lm. Utilizando la tecnología LED para la iluminación del hogar, estos flujos luminosos pueden obtenerse con un consumo muy bajo, de unos 20W y 10W respectivamente. En esta guía, siempre especificaremos cuántos lúmenes emite cada producto, evaluando personalmente el nivel máximo de flujo luminoso, así como la capacidad de atenuación de la bombilla, para luego ajustarla a valores de menor intensidad.

Temperatura color (Kelvin) y luz RGB

La iluminación de la casa, si se opera a través de modernos puntos de luz LED, ofrece, con ciertos productos, la posibilidad de cambiar el color de la luz, tanto en términos de temperatura de color como de tono. Algunas bombillas pueden variar su temperatura de color con respecto a la luz blanca, cuya temperatura se mide con un parámetro representado en grados Kelvin. En pocas palabras, estos puntos de luz pueden emitir una luz más fría (temperatura más alta, por ejemplo 6000 K), o una luz más cálida (2700 K). Este es un aspecto muy importante, ya que un punto de luz equipado con esta posibilidad de ajuste se adapta bien a todas las situaciones del día: utilizar luz fría es una buena manera de mantener la concentración alta e iluminar las habitaciones al máximo, mientras que la luz cálida es más acogedora y relajante, adaptándose bien a las horas de la noche. En esta guía también encontrarás bombillas RGB, es decir, capaces de reproducir una gran cantidad de colores del espectro cromático. Son los puntos de luz ideales para crear atmósferas festivas, intrigantes y únicas, pero cada producto puede ofrecer más o menos posibilidades en el ajuste fino de los colores, así como una mayor calidad de luz coloreada en ciertos colores.

Qué es el CRI: Indice de reproducción cromática

Por último, hay un parámetro poco conocido, pero muy importante para la calidad de la iluminación del hogar. Se trata del CRI (índice de reproducción cromática), que representa en qué medida los colores naturales de un objeto pueden permanecer fieles una vez iluminados por una determinada fuente de luz. En otras palabras, una bombilla con una IRC baja hará que los colores del objeto no sean naturales, mientras que una con una IRC alta -es decir, con valores superiores a 80, y lo más cerca posible de 100- mantendrá la naturalidad de los colores, como si el objeto en cuestión (incluyendo la tez humana) estuviera iluminado por la luz solar. Las bombillas LED son una tecnología relativamente moderna, mientras que los sistemas actualmente en uso para calcular el CRI siguen procedimientos anticuados, también por esta razón la tecnología LED parece ser valorada poco por este parámetro, que no debe ser tomado en el sentido absoluto: un valor superior a 80, para la tecnología LED, es respetable; un valor superior a 90 representa la excelencia. Sin embargo, los fabricantes a menudo no indican este valor, o no lo indican con precisión, pero todos los puntos de luz insertados aquí alcanzan al menos una calidad aceptable desde este punto de vista.

Protocolos de conexión inalambrica y ecosistemas smart home

Otro factor importante a considerar al elegir productos de iluminación para el hogar es el de los protocolos de comunicación inalámbrica. En la guía de compras encontrarás algunos accesorios que aprovechan el conocido Wi-Fi y Bluetooth, pero también otros que utilizan diferentes tecnologías, entre las que destaca la llamada ZigBee. Esta tecnología ha sido desarrollada específicamente para asegurar un bajo consumo de energía, un tiempo de inactividad mínimo y una buena permeabilidad de la señal a través de paredes y obstáculos. Por esta razón, los productos que utilizan el protocolo ZigBee ofrecen mayor calidad, así como la posibilidad de utilizar mandos a distancia y conmutadores inalámbricos que funcionan con una simple batería con varios años de autonomía. Obviamente, la implementación de esta tecnología es más costosa y requiere la instalación de un bridge/hub adicional para el funcionamiento de la iluminación doméstica inteligente y conectada.

Otro aspecto importante en la elección de productos para la iluminación del hogar se refiere a los ecosistemas de domótica. Casi todos los productos que compras tienen su propia aplicación para iOS y Android, útil para configurar, gestionar y controlar luces y accesorios inteligentes. Sin embargo, también existen ecosistemas estandarizados que pueden agregar y controlar múltiples dispositivos de manera única y con comandos de voz. Los tres grandes son, sin duda, Apple HomeKit (útil sólo para usuarios que utilizan el sistema operativo iOS), Google Assistant y Amazon Alexa. Gracias al uso de los ecosistemas podrás controlar la iluminación de tu hogar con tu voz, utilizando asistentes virtuales y, si utilizas productos compatibles con Apple HomeKit y el sistema iOS, podrás utilizar la aplicación Casa para controlar desde un solo lugar todos los accesorios de tu hogar inteligente, así como configurarlos para que se comuniquen entre sí y respondan a las diferentes entradas de forma adecuada y automatizada. Otro ecosistema es el IFTTT, y en este caso puedes ayudar a crear una especie de conexión entre dos accesorios que no se comunican de forma nativa entre sí; gracias a sus applets es posible crear cadenas de acción causa-efecto entre diferentes productos, por ejemplo, encendiendo una bombilla cuando una cámara de vigilancia detecta un movimiento.

En esta guía presentaremos soluciones para todos los usuarios, por lo tanto compatibles con diferentes ecosistemas, indicando siempre sus características específicas. Hemos dividido la guía de iluminación del hogar por tipo de producto: bombillos roscados, lámparas de techo, paneles LED y tiras RGB, adaptadores para luces tradicionales y otros accesorios de control. Para cada categoría en cuestión presentamos primero el producto más caro y de alta calidad, pasando luego a soluciones más baratas, pero no por esta razón inválidas.