Iluminación cocinas modernas: los mejores productos smart y conectados

Iluminación cocinas modernas: cuál comprar y cómo elegir un punto de iluminación

Para la iluminación cocinas modernas, en lo que quiere ser una smart home, es absolutamente necesario seleccionar puntos de iluminación de nueva generación, que utilicen tecnología LED, y que sean capaces de conectarse a Internet. La tecnología LED permite un importante ahorro de energía, ya que una bombilla -u otro punto de luz- de este tipo tiene una eficiencia luminosa de 80-100 lúmenes / vatios, en comparación con los 10-20 lúmenes / vatios de una bombilla incandescente, y de 50-60 lúmenes / vatios de una bombilla fluorescente de bajo consumo (CFL). Las ventajas de los LED no se detienen en el consumo, sino que también se refieren a la longevidad del producto, que nunca es inferior a 15.000- 20.000 horas de funcionamiento, y especialmente a la flexibilidad de implementación. De hecho, un punto de luz LED no se limita a las bombillas y focos clásicos, sino que también puede ser explotado en forma de tiras y paneles; además, la luz emitida por cada producto puede ser altamente personalizable, tanto en intensidad como en color. Algunos puntos de luz tienen una temperatura de color fija, otros permiten ajustarla entre tonos cálidos y fríos, y otros pueden mostrar todo el espectro RGB, que asciende a unos 16 millones de tonos de color.

Para la iluminación cocinas modernas, los colores RGB pueden ser superfluos, a menos que desees crear atmósferas realmente especiales en esta habitación también. Por otro lado, el control de la temperatura del color es una opción interesante, y veamos cómo se puede utilizar en un ejemplo práctico. Una luz con tonos ligeramente fríos (por lo tanto alta temperatura de color) puede ser utilizada en la mañana, durante el desayuno, ya que este tipo de luz ayuda al despertar y eleva el umbral de atención; una luz neutra es muy adecuada durante la preparación de la comida, para no distorsionar los colores de lo que se está manipulando y tener una excelente visibilidad de todos los detalles; sólo se pueden utilizar tonos ligeramente más cálidos durante la cena para crear un ambiente más agradable y luego, por qué no, disminuir aún más la temperatura de color para cenas que duran hasta tarde, eliminando por completo los componentes azules de la luz, que al final de la noche no concilian el sueño y molestan a la vista. Así es como el ambiente de la cocina, especialmente si se pasa mucho tiempo en ella en varios momentos del día, se beneficia de las luces LED que pueden cambiar la temperatura del color.

El otro aspecto que concierne a la iluminación cocinas modernas, así como de todas las habitaciones de una casa domótica, es el de la conectividad. Tener una iluminación inteligente significa poder controlarla de forma remota, con el smartphone, con tu propia voz (y, cuando tienes las manos sucias, como en la cocina, no hay nada mejor), pero también a través de sensores de movimiento y otros automatismos. Para hacer todo esto es necesario tener luces conectadas, y algunos lo hacen a través de los protocolos clásicos de Wi-Fi y Bluetooth, pero los mejores utilizan otros estándares, como ZigBee y Z-Wave. Estos estándares específicos para el Internet of Things ofrecen varias ventajas, como la posibilidad de utilizar mandos a distancia y interruptores inalámbricos para controlar diferentes luces, con un excelente alcance, muy baja latencia y un consumo mínimo de energía; el inconveniente, en este caso, es la necesidad de disponer de un pequeño HUB (o bridge, o incluso gateway) para conectarse al router doméstico, para que puedas aprovechar este tipo de conectividad. Por último, desde el punto de vista de la planificación de tu smart home, no debes olvidar la existencia de algunas plataformas domóticas que son ecosistemas reales, como Apple Homekit, Google Home y Amazon Alexa, pero también la aplicación IFTTT. Estas herramientas nos ayudarán sin duda a gestionar mejor la iluminación cocinas modernas, por ejemplo, habilitando los mandos de voz, pero también haciendo que las luces se comuniquen con otros accesorios inteligentes, como enchufes inteligentes y más y más electrodomésticos que ya hoy, pero ciertamente en el futuro con más frecuencia, podrían estar equipados con funciones de automatización del hogar. El momento en el que podemos decir: “Ok Google (o Alexa, o Siri), quiero preparar una tarta”, y el asistente virtual de turno se encargará de encender las luces de la encimera, de poner el horno a la temperatura adecuada, y al mismo tiempo nos recordará qué ingredientes son necesarios, no parece muy lejano. En definitiva, esto es, y siempre será posible, sí, pero siempre que se dispongas de los accesorios domóticos adecuados para ser controlados de esta forma.

Así que comencemos por buscar los puntos de luz inteligentes y conectados adecuados para la iluminación cocinas modernas. En general, la marca que actualmente ofrece una gama más amplia de accesorios de iluminación es Philips, con la línea Hue, que tendrá cierto protagonismo en nuestra guía, pero también tendremos la oportunidad de ver varias alternativas más económicas y de cierto valor. Así que empecemos.