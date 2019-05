La cocina sigue siendo hoy en día el punto de referencia de cada hogar. Me encanta descubrir y probar nuevos productos pensados para acercar los gustos tradicionales a las contaminaciones más modernas. Descubrir nuevas tecnologías es el ingrediente secreto para crear nuevas recetas, con las que trato de satisfacer todos los paladares con una pizca de gusto personal.

Horno microondas es la colección de guías de compras diseñada para aquellos que buscan un microondas. En esta colección encontrarás, de hecho, varias guías y consejos diseñados específicamente para un objetivo. Ayudarte a elegir el horno microondas que mejor se adapte a tus necesidades.

El universo vinculado a la cocina, y en particular a los microondas, es ahora realmente vasto. Demasiado grande, especialmente a los ojos de un usuario menos experimentado que por primera vez se enfrenta a una compra de este tipo. Estos dispositivos evolucionan día a día, enriqueciéndose con nuevas funciones y explotando lo mejor de la innovación. Hoy en día, de hecho, existen hornos microondas muy diferentes entre ellos, dirigidaos a diferentes tipos de usuarios, desde los menos experimentados hasta los más competentes. Partiendo de esta premisa hemos elaborado una serie de guías de compras que pueden ayudarte a elegir el horno microondas que mejor se adapte a tus necesidades, ya sea una marca en la que confíes, un método de cocción que te interese o el tipo de instalación privilegiada.

Horno microondas: los factores a considerar

Los electrodomésticos de cocina son un mundo en constante cambio que trata de mantenerse a la par de la ilimitada creatividad humana. Después de todo, comer es una de las necesidades básicas del ser humano y si para mucha gente cocinar es una necesidad fisiológica pura, para muchos otros es mucho más, es pasión y arte puro. Los electrodomésticos sólo apoyan esta pasión, la estimulan y la canalizan de la manera correcta. En las últimas décadas han salido a la luz una serie de dispositivos que han tenido éxito a nivel mundial, pero hay uno que nunca pasa de moda y que reúne tanto a los amantes de la cocina como a los que no aman cocinar: el horno microondas.

Un horno microondas se diferencia de un horno tradicional en la forma diferente de cocción. De hecho, el calor se propaga a través de la radiación que actúa sobre las moléculas de agua que componen el alimento, empezando desde el interior y moviéndose hacia el exterior. Esto también explica la fuerza de estos dispositivos, es decir, la velocidad con la que realizan cada tarea y con la que, por ejemplo, reducen a la mitad los tiempos de cocción en comparación con un horno eléctrico.

Sin embargo, no se puede decir que los hornos son todos iguales; hay tantos modelos como tipos de usuarios. Podemos decir, sin embargo, que existen dispositivos simples y básicos, aquellos que no se desvían de las tres funciones esenciales que han decretado su éxito: descongelar, calentar y cocinar con microondas, a los que a menudo se añade la parrilla y la posibilidad de combinarlos. Estos son también los modelos más baratos, utilizados sobre todo por los que no les gusta cocinar y delegan todo el esfuerzo en estos aparato; o por los que todavía están estrechamente aficionados a las ollas y a las hogueras y sólo los utilizan para acelerar algunos pasos.

El mito de que estos aparatos sólo son utilizados por aquellos que no saben cocinar ha sido ampliamente refutado. De hecho, hay muchos modelos profesionales apreciados por los cocineros más experimentados y que nunca dejarían de cocinar. Estos hornos han sido enriquecidos con interesantes métodos de cocción o preparación que permiten ahorrar tiempo y obtener resultados perfectos y sabrosos. El modo crujiente es sólo el más famoso, pero también tenemos la posibilidad de freír, cocinar a vapor o el modo para la levadura de la masa y la fermentación del yogur. La compra de hornos microondas se ha convertido hoy en día en una inversión que le permitirá tener múltiples aparatos en uno solo.

Teniendo en cuenta lo que se ha dicho hasta ahora, es imprescindible hacerse dos preguntas a la hora de elegir: “¿para qué lo voy a utilizar? Hay dos categorías principales: autónomo y empotrado. La elección está influenciada principalmente por el espacio disponible y por necesidades específicas como, por ejemplo, el deseo de sustituir el horno eléctrico por algo más moderno y completo. Por último, también hay hornos que están diseñados como objetos de diseño y que no hemos descuidado en la serie de guías de compra dedicadas que hemos creado para ayudarte en tu elección.

Mejor horno microondas

Para empezar, echemos un vistazo a los mejores productos que puedes encontrar en el mercado. Una pequeña ayuda: los hemos dividido por rango de precios y a medida que los precios suben, las funciones y por lo tanto las necesidades del usuario también aumentan.

El modo de cocción

Si ya tienes una idea clara de lo que te esperas de tu nuevo microondas, es probable que la elección se reduzca a un modo de cocción en particular. En esta sección encontrarás los mejores modelos que han hecho de una particular función su punto fuerte.

Las marcas mejores

¿Te gusta una marca en particular que para ti es sinónimo de confianza? Hemos elaborado guías de compras que examinan los productos de libre instalación y empotrados más funcionales de cada marca y resumen las innovaciones y la filosofía de la empresa.

Diferentes factor de forma

Si el posicionamiento libre es la regla, el mercado también ofrece muchas excepciones. Las microondas encastrables son la primera novedad, una solución moderna muy práctica y cómoda para enriquecer tu cocina o, por qué no, sustituir el viejo horno de una vez y para siempre. Pero también hay productos que combinan tecnología y diseño, actuando como electrodomésticos y mobiliario a la vez. Te ayudamos a aclarar las ideas sobre estos productos todavía poco conocidos.

Otras formas de búsqueda

A diferentes necesidades equivalen diferentes formas de búsqueda. Todo lo que no ha encontrado espacio arriba está aquí, para ayudarte una vez más en la búsqueda del horno microondas que más te convenga.