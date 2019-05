Horno microondas Whirlpool: elegante innovación en la cocina

Whirlpool MCP 349 SL

El horno microondas Whirlpool de la gama media es este MCP 349 SL, un producto que se erige como uno de los mejores de la gama gracias a su versatilidad y a las múltiples funciones realizadas. Comencemos diciendo que se trata de un horno combinado con microondas de 800 W, parrilla de 900 W y función de Forced Air, que luego se cocina de acuerdo con una recirculación de aire caliente. Además, la exclusiva tecnología 3D de la compañía favorece una distribución tridimensional de microondas y calor para llegar a todas las partes de los alimentos y asegurar una cocción (o descongelación) uniforme. Los cocineros más exigentes quedarán plenamente satisfechos con los resultados que obtendrán, comparables a los de un horno eléctrico por su sabor y textura, pero listos en la mitad de tiempo. El horno ventilado da lo mejor de sí mismo con preparaciones tradicionales como los asados, promoviendo una textura húmeda y jugosa dentro de la comida.

El microondas combinado es también una opción ideal si usted tiene un interés particular en el modo crujiente. Whirlpool ha desarrollado con esta línea el Dual Crisp, una doble emisión de microondas que envuelve el alimento tanto desde arriba como desde abajo favoreciendo una corteza irresistible en cada lado. Este resultado está garantizado por la placa crisp específica incluida en el paquete. Además, con esta función también se puede freír la grasa con una fritura sana y sabrosa, pero sin aceite. Este horno, por lo tanto, tiene un enfoque especial en aquellos que quieren seguir una dieta más ligera y por lo tanto no podía dejar de complementar la función Steam, enriquecido por el vaporizador especial. Este accesorio también es ideal para preparar pastas y risottos. Y si esto no es suficiente, su creatividad se verá aún más estimulada por el Chef Menù, un conjunto de programas preestablecidos con los que podrá disfrutar tanto de preparaciones sencillas como de palomitas de maíz, como de otras más complejas como bizcochos o merengue. Por último, este horno dispone de un amplio compartimento interno de 25 litros cubierto con un material antiadherente que facilita y agiliza la limpieza después de cada uso.