Horno microondas encastrable: la mejore elección para obtener espacio en la cocina

Candy MIC 256 EX

Pero si no gastas tanto, no tiene que conformarte con los modelos más sencillos, de hecho Candy también ha realizado un horno un poco más grande y muy potente. Este MIC 256 EX es de hecho un horno que combina microondas de 900 W, parrilla de 110o W y función ventilada. Con estas características podría aspirar a un papel más importante y no sólo a ser un complemento. El ventilado, como se menciona en la abertura, permite distribuir mejor el calor, asegurándose de que los alimentos se cocinen uniformemente. De esta manera, también puedes lanzarte a la creación de platos más complejos, crujientes por fuera y húmedos por dentro. Y si el microondas acelera el proceso, no alterará el sabor de ninguna manera, pero seguramente ahorrará tiempo y electricidad.

En comparación con el modelo anterior, este morno microondas encastrable Candy tiene 13 programas automáticos dedicados a la cocción de primeros platos, segundos platos, verduras y postres. Las opciones de descongelación, calentamiento y cocción automáticas se pueden ajustar en función del peso e incluyen también el modo Start Express. Las dimensiones del compartimento interior son las estándar con una capacidad de 25 litros. También estéticamente recuerda al modelo Candy visto anteriormente, con un gran marco de acero inoxidable y los controles y la pantalla dispuestos lateralmente. Una estructura resistente y fácil de limpiar.