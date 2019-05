Horno Microondas Candy: la calidad al alcance de todos

Horno microondas Candy: cuál comprar

Hoy en día Candy es uno de los nombres líderes en el campo de los electrodomésticos inteligentes en el mundo, pero eso habría avanzado mucho, como quedó claro desde que esta pequeña empresa de Monza fabricó su primera lavadora en 1946. Especializándose en este frente, la expansión en el extranjero comenzó después de unos diez años. El primer paso hacia la cocina se dio con lavavajillas, luego con refrigeradores y congeladores y sólo más tarde con microondas. Candy se destaca en este mercado por su capacidad de dirigirse a todo el mundo con sus productos. Los hornos de microondas Candy son de hecho muy sencillos de usar y siempre ofrecen la mejor innovación que se ha logrado, independientemente de si son modelos básicos o más completos.

También desde el punto de vista estético, el cuidado en el aspecto final del producto muestra el interés de la empresa por mejorar la experiencia del usuario en la cocina. La gama de microondas Candy incluye parrilla, combinación, empotrable e incluso una línea vintage muy especial que no hemos dejado de lado en nuestra guía. Sin embargo, se trata de hornos no profesionales que no se aventuran en las funciones de cocción adicionales ahora tan extendidas como el vapor, la fermentación del yogur, la fritura, etc. Sin embargo, incluyen muchas funciones interesantes como el modo nítido o el modo ligero para satisfacer incluso a los más exigentes, pero que no están interesados en productos demasiado complejos. Los precios de estas microondas están en un rango medio-bajo al alcance de todos, pero suben ligeramente para los modelos empotrados. Nuestra guía sigue la división en modelos de libre instalación y empotrados.