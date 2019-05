Horno de microondas Whirlpool: todos los modelos mejores

Whirlpool AMW 731/IX

¿Quieres revolucionar tu cocina, pero entre el horno eléctrico y el viejo microondas ya no hay sitio para nada? La solución está en un solo producto, un horno de microondas integrado que puede desaparecer fácilmente en el armario de la cocina. Mientras que estos hornos combinan las características de varios productos en un solo dispositivo, que no ocupa los estantes, por otro lado estamos hablando de hornos bastante caros que no son particularmente ricos en funciones. Sin embargo, si quieres tener un microondas Whirpool incorporado en tu cocina, este modelo AMW 731/IX, con parrilla de cuarzo de 800 W y microondas de 1000 W, puede ser el producto adecuado para ti.

El horno utiliza tecnología 3D que distribuye el calor uniformemente en cada rincón del compartimento interior. También utiliza el famoso Whirpool de Sexto Sentido que divide la cocción en 6 modos preestablecidos, eliminando el esfuerzo de tener que ajustarla y controlarla continuamente. También en este microondas encontramos el ya mencionado Dual Crisp, excelente para carnes sabrosas, pizzas y patatas fritas crujientes y el Jet Start, que calienta alimentos y bebidas en muy poco tiempo. Si tienes una familia numerosa, te gustará saber que el compartimento interior tiene una capacidad de 31 litros, perfecto incluso para los asados más abundantes. La estructura externa del horno mantiene un diseño muy clásico y una interfaz sencilla que complacerá incluso a las abuelas que siempre están de humor para preparar pasteles. Si quieres robarre una galleta, ni siquiera tienes que preocuparte de dejar tus huellas en el horno, ya que el revestimiento de acero inoxidable está especialmente diseñado para mantenerse limpio en todo momento.