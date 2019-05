Hoover aspirador: los productos más eficientes

Hoover Telios Plus

El Hoover aspirador Telios Plus está equipado con un sistema de trineo y un sistema de recolección de polvo con una bolsa EPA lavable de 3,5 litros. Con un consumo de sólo 700 vatios, este aspirador es capaz de proporcionar una fuerza de succión de clase A en todas las superficies, produciendo sólo 66 db de ruido. Telios Plus está diseñado para ahorrar espacio, con un diseño compacto y un compartimento para guardar los accesorios de la caja en su interior. En este frente encontramos: boquilla para ranuras, cepillo a pincel y cepillo acolchado. El tubo telescópico permite una gran libertad de acción que junto con los 9 metros de cable y las ruedas giratorias permite casi no sentir el tamaño del remolque. Además, las ruedas de goma son perfectas para evitar dejar huellas de su paso en los suelos más delicados como el parquet.

La aspiradora Hoover Telios Plus es una herramienta clásica lejos de los nuevos cánones del mercado pero perfecta si buscas un producto para reemplazar tu vieja aspiradora. Un gran compromiso entre pasado y futuro; lástima por la bolsa, pero entre el rendimiento de esto Telios y otra aspiradora con tanque, el Telio gana seguramente.