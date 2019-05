Garmin smartband: los mejores productos

Garmin Vivofit 4

Abrimos nuestra selección personal de las mejores Garmin smartband con un producto absolutamente válido, a pesar de su precio agresivo. Estamos hablando de Vivofit 4, una smartband que tiene la difícil tarea de frenar y contener el gran éxito que las empresas chinas están teniendo en este sector en particular. La referencia a la Xiaomi Mi Band 3 es absolutamente necesaria, especialmente ahora que se puede comprar por menos de 30 €.

Para dar la espalda a estas empresas, Garmin decide ir bastante fuerte con su Vivofit 4, ofreciendo al usuario lo mejor de la tecnología de Garmin a un precio de lista muy bajo. Como puedes ver en el cuadro de abajo, el precio es una docena de euros más alto que el de la Mi Band 3, pero consideramos que la banda inteligente Vivofit 4 es la Garmin smartband más interesante para aquellos que no quieren gastar mucho dinero.

Un precio tan agresivo implica algunas renuncias a considerar, especialmente a nivel de hardware. Vivofit 4 no dispone de módulo GPS y sensor HR para la frecuencia cardíaca. De alguna manera, estas deficiencias dirigen a Vivofit 4 a un tipo de usuario en particular: personas que realizan actividad física de forma amateur y que no necesitan estos elementos para rastrear su movimiento.

En términos de diseño, nos enfrentamos a una especie de ligera reinterpretación de la pantalla en comparación con la generación anterior. De hecho, el Vivofit 4 tiene un panel ligeramente más grande que el Vivofit 3, todo para asegurar una mejor visibilidad. Esta resolución de 88 x 88 píxeles a color también incluye la icónica barra de motivación de Garmin. La banda inteligente, de hecho, es capaz de rastrear el sedentarismo del usuario, estimulando un poco el movimiento de vez en cuando.

La característica distintiva de Vivofit 4 es su tecnología Move IQ, que permite que el producto reconozca automáticamente el tipo de actividad física que realiza, incluyendo ciclismo, carrera, natación y más. Excelente también la autonomía gracias a la clásica pila de botón (CR1632) que ofrece casi 1 año completo de uso.