Funda Nintendo Switch: nuestra guía de compras

BigBen funda deluxe Zelda

Muy similar al anterior, esta funda deluxe BigBen tiene todas las características, pero incluye algunos extras y una atención particular al estilo. El diseño de la funda incluye un diseño de Link en la versión que apareció en The Legend of Zelda: Breath 0f the Wild, realizado en tonos azules bajo licencia oficial de Nintendo. La oferta se completa con las cajas protectoras para los cartuchos y las tarjetas Micro SD de Nintendo Switch, para un buen nivel y una funda Nintendo Switch llena de personalidad.