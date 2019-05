Fossil smartwatch: los mejores de la marca estadounidense

Diesel On Full Guard

Después de ver los dos primeros híbridos Fossil smartwatch, llegamos a hablar del primer smartwatch real. Como puedes ver, esto es Diesel On Full Guard, así que no es un producto directamente relacionado con Fossil. Esto no es un problema en absoluto porque, como hemos visto en el capítulo introductorio, hay muchas compañías de satélite que operan bajo la marca Fossil. Además, el Diesel, como muchas otras compañías, ya está bien establecido en su campo y ciertamente no necesita introducciones especiales.

El Diesel On Full Guard es un dispositivo muy particular. Aunque es un verdadero smartwatch, mantiene un diseño típico de un reloj clásico. La caja circular de 48 x 54 mm tiene un panel táctil AMOLED de 1,4 pulgadas (uno de los más generosos del mercado) con 454 x 454 píxeles. Esta información nos informa de que el producto es ciertamente adecuado para un público masculino, preferiblemente dirigido a hombres con una muñeca grande.

El aspecto estético es sin duda uno de los puntos más importantes para el Diesel. El Full Guard se caracteriza por su acabado en acero inoxidable combinado con una correa de cuero genuino. El anillo, entonces, está adornado por la presencia de tres teclas físicas que pueden ser usadas para controlar algunas funciones de Android Wear (la actualización de Wear OS parece estar en la recta final). Las características de Diesel On Full Guard son los clásicos que esperamos de un smartwatch moderno (notificaciones, carga por inducción, seguimiento de la actividad física, control remoto de la reproducción de audio, acceso a muchas aplicaciones a través de Play Store y mucho más), pero faltan algunos elementos como el sensor HR para la frecuencia cardíaca y el GPS.

No es la primera vez que un reloj inteligente de este tipo aparece en el mercado sin estos elementos. En este caso, se anima al usuario a comprar el producto por su aspecto estético, la presencia de materiales de primer nivel (recuerda el chasis de acero inoxidable y la correa de piel genuina) y las características clásicas relacionadas con el Android Wear.