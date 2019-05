eReader Kobo: la guía para los mejores

Kobo Aura Edition 2

Abrimos nuestra guía al mejor eReader Kobo con el Aura Edition 2, que es un producto extremadamente bueno y se caracteriza por un precio muy competitivo. Aunque Amazon es actualmente la empresa más importante (y más apreciada) en este campo en particular, Kobo nos ha demostrado que sus productos son absolutamente válidos y capaces de soportar la comparación con el gigante estadounidense.

El Kobo Aura Edition 2 muestra un diseño clásico, en el sentido de que no encontramos ninguna optimización particular como desde el punto de vista de los marcos. El panel de 6 pulgadas con tecnología E-Ink de 1024 x 768 píxeles (212 PPI) se inserta marcos que están presentes y son bien visibles, pero no tan invasivos como para distraer al lector o hacer que el producto sea anacrónico.

Dentro hay un procesador Freescale i.MX6 de 1GHz con 256MB de RAM y 4GB de almacenamiento interno. Aquí también, al igual que en el caso de los productos Amazon, el almacenamiento interno no puede ampliarse de ninguna manera. Todo está pensado con pleno conocimiento de causa: a pesar de que 4 GB pueden parecer pocos, son capaces de almacenar varios miles de libros.

Kobo ha desarrollado la tecnología ConfortLight para aligerar la carga de los ojos durante las horas de la noche para satisfacer las necesidades de los lectores más ávidos. Es un poco como lo que sucede en todos los smartphones, tablets etc, la temperatura de la pantalla se hace cada vez más “caliente” con el paso del tiempo, con el fin de reducir la emisión de luz azul por la noche y evitar conflictos con el ciclo natural de sueño-vigilia.