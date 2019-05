eReader Kindle: los mejores modelos para tus lecturas

Kindle 2016

El Kindle 2016 es el eReader Kindle más popular y apreciado en el catálogo de Amazon. De hecho, como señalamos en el capítulo introductorio, el gigante estadounidense sigue una estrategia bastante agresiva para sus Kindles, comenzando por la gama entry-nevel. Como escribimos en nuestra reseña del Amazon Kindle 2016, el Kindle 2016 es un producto extremadamente valioso e increíblemente asequible.

Algunos usuarios no consideran a este Kindle eReader por temor a tratar con un dispositivo de segundo nivel, que no es adecuado para un uso satisfactorio. No podrían estar más equivocados. El Kindle 2016 es un gran dispositivo con una relación precio/rendimiento irresistible. Es evidente que se trata de un Kindle eReader no apto para todos los usuarios. Déjame explicarte: si formas parte de ese grupo de usuarios en constante crecimiento que está empezando a cambiar la lectura de libros de papel a los digitales, el Kindle 2016 es el Kindle eReader adecuado para ti. Permite entrar en contacto con esta nueva categoría de productos, apreciar su portabilidad, ductilidad y el ecosistema de Amazon.

Si, por otro lado, ya eres un lector ávido de libros en formato digital, entonces quizás los modelos que se proponen a continuación satisfagan tus necesidades. En última instancia, el Kindle 2016 sirve para acercarte a la lectura digital, y tal vez convencerte, con el tiempo, a comprar un Amazon eReader de gama alta. Como todos los eReaders de Kindle, el Kindle 2016 también ofrece dos opciones de compra: con o sin ofertas especiales. No es más que una publicidad insertada en la pantalla del bloque Amazon eReader. Es una forma inteligente de guardar algo sin comprometer la experiencia del usuario.

Desde el punto de vista técnico, el Kindle 2016 dispone de una pantalla E-Ink 6″ con 167 PPIs en un cuerpo con marcos bastante llamativos, aunque no afectan a la lectura de un libro. El panel ofrece una solución antideslumbrante integrada en el resto de la gama eReader, admite el cambio de página con un solo toque, conectividad Wi-Fi, soporte de audio Bluetooth para ciegos, ROM interna de 4 GB, función de exportación y anotación de notas PDF y una larga duración de la batería.