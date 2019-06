Enchufe WiFi: todos los mejores del mercado

Enchufe WiFi: cuál comprar

Un enchufe WiFi no es más que un pequeño enchufe que se coloca entre el enchufe de la pared y el enchufe del aparato que desea controlar. En este momento la toma WiFi funcionará como un interruptor ON/OFF, que es capaz de dejar pasar o interrumpir la energía al elemento controlado – interruptor totalmente gestionable en modo inteligente, a través de las aplicaciones propietarias de los distintos fabricantes, o aprovechando las integraciones con los principales ecosistemas para smart home como Apple HomeKit, Google Assistant y Amazon Alexa. Si el enchufe WiFi es compatible con uno o varios de estos ecosistemas, será posible asociarlo con algunos automatismos, configurables óptimamente en HomeKit -compatible sin embargo sólo con dispositivos Apple- o con IFTTT (If This Than That), lo que permite crear comportamientos de causa-efecto entre muchos accesorios pertenecientes al mundo de la domótica y no sólo eso. Los comandos de voz son también una ventaja derivada del uso de un ecosistema para smart home, que permite habilitar la asistencia de voz de Siri – con HomeKit – y los dos asistentes omónimos con Amazon Alexa y Google Assistant.

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir un enchufe WiFi es la funcionalidad de monitorización del consumo de energía. De hecho, algunas tomas WiFi son capaces de registrar el consumo de corriente, calculando así el consumo de energía del aparato conectado a lo largo de los días y de los meses. Por último, siempre se debe considerar el tipo de enchufe que se decide comprar, si es compatible con los enchufes tradicionales españoles, o posiblemente con el Schuko común, o incluso si se necesita comprar un adaptador, que a menudo es necesario si queremos conectar un dispositivo con un enchufe de tres clavijas. Al final de esta guía encontrarás dos adaptadores sencillos y económicos.

Como consideración final, nos gustaría recordar la importancia de vigilar la carga máxima que puede soportar cada enchufe WiFi (en Watt), especialmente si queremos conectar aparatos de alto consumo energético, como calderas eléctricas, hornos, lavadoras y planchas. Nuestro consejo es no sólo no superar la carga máxima indicada por las especificaciones técnicas, sobre todo si no se trata de productos de las marcas más conocidas, sino también mantenerse por debajo de ese valor de un buen 30%, factor que garantiza -además de la seguridad- una mayor fiabilidad y longevidad del producto.

En esta guía veremos los mejores enchufes WiFi del mercado, empezando por las de las marcas más reconocidas, que ofrecen fiabilidad, durabilidad y compatibilidad con los principales ecosistemas para la demótica, así como la función de monitorización del consumo energético. A continuación, pasaremos a explorar algunas de las soluciones más competitivas y otros accesorios especiales, como los conectores multienchufe WiFi, incluso para los puertos USB integrados.