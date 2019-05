Domótica Apple: los mejores productos compatibles con HomeKit

La Cámara Interiores Inteligente también se ha vuelto compatible con Apple Homekit, después de que la llegada del soporte para esta plataforma se retrasara durante muchos meses, hasta el otoño de 2018. Aquí encontramos un sensor Full HD con un campo de visión de 130°, mientras que la conectividad Wi-Fi se complementa con un cable Ethernet. La diferencia más sustancial, sin embargo, está en las características inteligentes de la cámara, más avanzadas en esta versión, ya que puede distinguir las caras de las personas, reconociendo entre las familiares y grabadas y las desconocidas, reportándolas. También podemos hacer un seguimiento de los accesos de los trabajadores domésticos, controlar el retorno de los niños o vigilar la seguridad de una persona mayor. También se garantiza la privacidad de todos, con la posibilidad de bloquear la grabación tan pronto como se reconozca la cara de una persona autorizada. Gracias a las características de geofencing, la aplicación Welcome monitorizará nuestra presencia en casa y ajustará la actividad de la cámara en consecuencia. Welcome también reconoce alarmas audibles, como una sirena, al notificarle lo que sucedió e iniciar una grabación. Aquí el soporte para Apple HomeKit llegó en el otoño de 2018, después de una serie de desagradables retrasos, lo que nos permite incluir el producto en la guía de la domótica Apple, justo antes de esta implementación aún realizamos una prueba del producto en cuestión, en este sentido le remitimos a nuestra reseña de Netatmo Welcome.