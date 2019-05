Dock Nintendo Switch: nuestra guía de compras

Dock Nintendo Switch: set para el televisor

Una consideración importante antes de empezar: hemos leido de algunos docks HDMI de terceros que causan daños a la consola, en algunos casos incluso permanentes. Hemos investigado para evitar cuidadosamente los productos peligrosos, y todo lo que sigue garantiza un funcionamiento sin riesgos, pero no podemos garantizar al 100% que un pequeño porcentaje de usuarios no tenga problemas, dado el gran número de casos especiales a tener en cuenta (enchufes defectuosos, sobretensiones, etc.). Para mayor seguridad, recomendamos apagar la consola antes de conectar o desconectar los cables y encenderla sólo cuando esté enchufada, así como utilizar la fuente de alimentación oficial. Sentimos que era correcto informarte de este hecho para ayudarte a tomar una decisión informada.