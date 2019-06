Dispositivos Smart Home: cómo y cuáles elegir

Tado°

La empresa alemana Tado° también ofrece tanto la solución con el termostato como la solución con las cabezas termostáticas conectadas, a las que se añade un tercer sistema dedicado al control de los acondicionadores de aire de verano.

A diferencia de lo que ocurre con Netatmo -cuyo termostato puede conectarse a la caldera mediante cables o de forma inalámbrica conectando el relé a la caldera y luego utilizando el termostato en modo autónomo-, aquí con Tado° estamos obligados al primer tipo de conexión, mientras que el segundo sólo es posible con la compra del llamado kit de extensión, o un relé que se conectará a la caldera y que se comunicará mediante ondas de radio con el termostato.

La opción de las cabezas termostáticas smart es completamente similar a la de Netatmo, con un kit básico que incluye dos cabezas y el puente de Internet, al que se pueden añadir más cabezas para cubrir todos los radiadores de la casa. Para más detalles sobre este producto también puedes ver nuestra prueba completa: Tado Intelligent Thermostatic Head V3+ reseña.

La gran diferencia a destacar es la disponibilidad, en este caso, de las funcionalidades de la georeferenciación. Gracias a la detección de nuestra posición aproximada (no se utiliza GPS) en el smartphone, la aplicación Tado° es capaz de saber si estamos en casa o no, e incluso si estamos en camino a ella. De esta manera la gestión del clima se automatiza completamente: no tenemos que preocuparnos por nada y cuando lleguemos a la casa seremos recibidos con la temperatura adecuada, conscientes, sin embargo, de que no hemos malgastado energía (y dinero) mientras estuvimos fuera. Con la nueva versión V3+ Tado° también ofrece el Asistente de Clima, capaz de ofrecer valiosos consejos sobre la mejor manera de gestionar el clima de la casa, para evitar un ambiente insalubre, quizás debido a la alta humedad. Los dispositivos Smart Home Tado° se integran con todas las principales plataformas inteligentes para el hogar, incluyendo Apple HomeKit.