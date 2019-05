Disco SSD PS4: los mejores productos para mejorar las prestaciones de la consola

Disco SSD PS4 cuál comprar

Antes de proceder a la selección real del mejor disco SSD PS4 que se instalarán en tu consola, es necesario hacer algunas consideraciones sobre las mejoras reales resultantes de este tipo de operación. En primer lugar, debemos especificar que PS4 básico no está optimizado para el soporte nativo de SSDs. Esto significa que las mejoras derivadas de la sustitución del disco interno no serán los mismos pasos netos hacia adelante que se podrían ver en un PC. En el caso de la PS4, por lo tanto, las diferencias sustanciales de rendimiento entre un disco duro mecánico y un disco SSD PS4 suelen variar dependiendo no sólo del tipo de funcionamiento, ya sean los tiempos de arranque de la consola, las cargas o los tiempos de instalación, sino también, y sobre todo, del título.

En cuanto al rendimiento de arranque de la consola, en este caso la falta de soporte nativo para SSDs ya trae algunas pequeñas sorpresas, haciendo que el arranque sea más rápido para el disco duro clásico que para los SSDs. Por el contrario, los tiempos de instalación y, sobre todo, los tiempos de carga, prefieren la instalación de una unidad SSD en PS4 para aumentar significativamente el rendimiento. Piensa en los tiempos de carga de un título como Bloodborne, en el que la cadencia regular de muertes/nuevas generaciones permite disfrutar de tiempos de carga mucho más rápidos con una SSD que con el disco mecánico anterior.

Por último, la instalación de un disco SSD PS4 también es muy sencilla, incluso para los usuarios novatos. Si tienes un modelo PS4 Chasis C – es decir, la primera versión de la consola – simplemente retira la placa superior para acceder al alojamiento del disco duro y procede con la sustitución. Del mismo modo, en la nueva PS4 Slim y PS4 Pro, hay un compartimento en la parte posterior para extraer la carcasa de tu disco duro. Para una guía más detallada, en cualquier caso, te remitimos a nuestro artículo sobre cómo cambiar el disco duro PS4, además de nuestras vídeo guías al final del artículo (los vídeos muestran cómo instalar un disco duro de sustitución, pero el proceso sigue siendo el mismo incluso para la instalación de una un disco SSD).