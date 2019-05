Disco Duro Xbox One: cómo y cual elegir

Disco duro Xbox One cuál comprar

El único límite real impuesto a nivel del sistema operativo de la consola es que el disco duro en cuestión tiene una capacidad de almacenamiento entre 250 GB y 16 TB. Esto no significa, sin embargo, que no haya una banda “ideal” que respetar. En términos de relación calidad-precio, de hecho, te sugerimos que elijas un disco duro de entre 1 TB y 4 TB de espacio. Menos de 1 TB y sería una compra relativamente inútil, más de 4 TB es innecesariamente costosa.

Conectividad y velocidad de transferencia

El otro aspecto a considerar es la velocidad de transmisión de datos, un factor bastante importante para evitar tiempos de carga excesivos en relación a los que ofrece la Xbox One HD integrada en el chasis. Por esta razón, por lo tanto, la interfaz USB 3.0 ofrece la mejor solución posible, por lo que en nuestra guía no encontrarás productos que no ofrezcan este estándar. Xbox One desafortunadamente todavía utiliza la interfaz SATA II, así que en la práctica un disco duro de más de 5.400 RPM y 3 Gbit/s de velocidad de transmisión de datos se desperdicia completamente.

Sin embargo, este límite no se aplica a los discos duros externos, ya que no están conectados a través del SATA II, sino a través de USB, por lo que un disco duro Xbox One externo que utilice la conexión USB 3.0 es paradójicamente comparable o potencialmente más rápida que la presente internamente, lo que ofrece una justificación adicional a nuestra elección de no incluir productos que no soporten este estándar. Otra limitación que imponemos es la de recomendar únicamente discos duros auto-alimentados, presumiendo estos de una mejor practicidad de uso, nada te impide utilizar modelos que no sean auto-alimentados, pero en ese caso asegúrate de no mover o agitar de ninguna manera el producto mientras esté activo, para evitar daños permanentes en el disco.

¿Y si decido optar por un SSD?

Ten en cuenta que si tienes una Xbox One X, que admite la interfaz SATA III, a diferencia de los modelos One y One S, puedes optar por una SSD de gaming en lugar de una Xbox One HD externa . El precio “por gigabyte” será ciertamente más alto, pero también lo es la velocidad de transmisión, por lo que depende de ti elegir en ese caso lo que desees mejorar más: la capacidad de almacenamiento o la reducción significativa del tiempo de carga.