Disco duro externo Xbox One: los mejores para ampliar la memoria de tu consola

Disco duro externo Xbox One: cuál comprar

No hay muchos puntos que analizar en un disco duro externo Xbox One, ya que sólo se necesitan dos requisitos previos. El primera es que el producto en cuestión tenga una capacidad mínima de al menos 256 GB y una capacidad máxima de 16 TB. Pensando en términos de calidad / precio, sin embargo, nuestro consejo final es permanecer en el rango de 1 – 4 TB. De esta manera evitarás comprar modelos innecesariamente pequeños o demasiado caros.

El segundo, por otro lado, se refiere al tipo de conexión presente y a la velocidad de transmisión de los datos. Para poder utilizar un Disco Duro externo con nuestra consola necesitaremos necesariamente una interfaz USB 3.0 o superior, de lo contrario no sería compatible debido a la insuficiente velocidad de transmisión de datos. Otro factor que puede ser más o menos importante a tener en cuenta es si el disco duro en cuestión es autoalimentado o requiere alimentación externa. Nuestra sugerencia es favorecer los productos autoalimentados, para reducir el número de cables flotantes y mejorar su funcionalidad, pero ambas variantes son competentes y válidas; recuerda en todo caso no mover el Disco Duro externo de Xbox One cuando esté activo para evitar daños irreversibles en el disco.

La velocidad de transmisión

Un límite innato dado por la propia consola es la ya obsoleta interfaz SATA II, que hace innecesario comprar un Disco Duro con más de 5.400 RPM (rotaciones por minuto) y 3 Gbit/s de velocidad de transmisión de datos. En teoría, un disco duro externo podría eludir este límite, ya que los puertos USB 3.0 (presentes tanto en la Xbox One como en la Xbox One S) admiten hasta 5 Gbit/s, pero si se tienen en cuenta varios factores, como la latencia y el fenómeno de overhead de los protocolos, el rendimiento de un disco duro externo es comparable en la práctica al de un disco duro integrado.

¿Vale la pena un HDD frente a un SSD?

Sin embargo, esto no es tan limitante en el caso de la consola Redmond más reciente, ya que esta última está equipada con una interfaz SATA III mucho más moderna. Gracias a esta adición, de hecho, Xbox One X es capaz de aprovechar con seguridad la mayor velocidad de transmisión de datos que ofrecen las unidades SSD y SSHD, por lo que el usuario tiene a su disposición dos posibilidades: ampliar la memoria con un disco duro externo o, alternativamente, comprar una unidad SSD para acelerar toda la plataforma.

El coste de una SSD gaming es claramente superior al de un disco duro y el proceso de migración de un disco duro integrado a una SSD (tamaño máximo de 2,5″) puede no estar al alcance de todos los usuarios en términos de conocimientos informáticos necesarios, pero ambas opciones tienen sus ventajas (más velocidad y mejor relación capacidad/precio). Depende de ti elegir lo que prefieras actualizar, pero nada te impide claramente optar por ambas soluciones si tu cartera lo permite.