Control Xbox One: la selección de los mejores mandos para la consola de Microsoft

Control Xbox One: cuál comprar

La elección de un joypad Xbox One que se adapte a sus necesidades, ya sea un reemplazo o simplemente un pad para acompañar el que ya se incluye con la consola, es afortunadamente un proceso muy sencillo. Una vez que hayas establecido si el pad es compatible con tu Xbox One (los primeros modelos utilizaron soluciones con conectividad Wi-Fi, los siguientes utilizan tecnología Bluetooth) los puntos clave a considerar son en realidad muy pocos, pero el más importante es definitivamente la ergonomía.

La ergonomía

La forma y los materiales utilizados para construir el controlador son muy importantes para entender si la almohadilla es adecuada para nosotros. Independientemente de nuestras preferencias de diseño, de hecho, nunca es aconsejable comprar joypad extremadamente barato o aquellos que se jactan de un corte inadecuado para el tamaño de sus manos, el control Xbox One que se ofrece con la consola, por ejemplo, por desgracia, no es adecuado para aquellos que tienen una palma de la mano pequeña y / o dedos cortos. Incluso los materiales utilizados pueden ser importantes, no sólo para determinar la solidez de la construcción, sino también para satisfacer las demandas particulares del usuario (como tener mangos engomados para mantener un agarre más sólido).

Layout del control

Pero, si hablamos específicamente del controlo Xbox One, también es importante establecer la disposición de los botones y los sticks analógicos. Desde los tiempos de la primera Xbox, Microsoft siempre ha seguido un mantra: desarrollar mandos FPS oriented, es decir, con agarres redondeados y sticks direccionales colocados en diagonal. La razón detrás de esta elección fue para facilitar el uso de la jugabilidad en los juegos de acción y chispeantes que siempre han distinguido a la familia Xbox, pero desafortunadamente este tipo de pad no son óptimos para ningún tipo de juego existente.

Aquellos que quieren una almohadilla estructurada de forma diferente pueden estar interesados en comprar un control Xbox One all-purpose, o más bien con sticks colocados en el mismo eje para ofrecer una posición más “neutral” de las manos. genéricamente utilizable para cualquier tipo de juego). Las diferencias entre estos dos diseños diferentes no son radicales en absoluto -todavía hablamos de controles con dos sticks, un cruce direccional, dos disparadores, dos teclas dorsales y cuatro botones- y es algo bueno ya que desafortunadamente es virtualmente imposible encontrar un control Xbox One que no tenga un diseño FPS-oriented, ya que este diseño está tan arraigado en el ADN de la compañía.

Funcionalidades adicionales y conectividad

Por último, si buscas un control Xbox One es bueno que busques modelos que sean capaces de satisfacer cualquier necesidad que podamos tener, como la presencia de botones adicionales en la parte posterior (quizás programables para desarrollar macros) o un tipo diferente de conexión a la consola. Muchas almohadillas, de hecho, están disponibles exclusivamente en forma cableada o inalámbrica, y para evitar confusiones es bueno aclarar el asunto de una vez por todas.

Por lo general, las consolas se colocan cerca del televisor, por lo general en la sala de estar, y por ende se está jugando desde el sofá o sillón, por lo tanto, como los muebles se colocan por lo menos a 2 – 3 metros del televisor un control inalámbrico es más práctico. Dicho esto, sin embargo, si la Xbox One se encuentra a menos de dos metros de donde estás sentado podrías considerar la posibilidad de comprar un mando con cable, por lo que ya no tienes que preocuparte por la autonomía del joypad.

Antes de hablar de los modelos más meritorios de controles Xbox One en el mercado, nos gustaría hacer un pequeño reportaje que podría ayudarte a ahorrar algunos euros. Si tienes un control Xbox One de primera generación, es decir, con conectividad Wi-Fi en lugar de Bluetooth, y quieres comprar un nuevo control sólo para poder usar un par de auriculares Xbox One con conector de 3,5 mm, entonces el siguiente producto puede serte útil.