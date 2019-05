Control PC: cómo y cuál elegir

Por lo tanto, incluso si hemos elegido no considerarlos demasiado durante nuestra selección, especificaremos cada vez la compatibilidad del dispositivo, no te preocupes. Otros elementos que pueden ser importantes para tener en tu control PC son la posibilidad de uso inalámbrico y/o la presencia de funcionalidades adicionales , e incluso en este caso no te preocupes, te los especificaremos caso por caso.

Si deseas comprar un controlador que conserve la disposición del joypad 360 pero con un mejor rango de compatibilidad, entonces el GameSir puede ser la solución adecuada para ti. El dispositivo tiene algunas características muy interesantes, como el d-pad sensible a la presión , gatillos muy similares a los de la Xbox One y asas antideslizantes de goma que proporcionan un excelente agarre.

Controller Xbox One Este control PC inalámbrico ofrece empuñaduras redondeadas y stick cóncavos en diferentes ejes. Con la llegada de Xbox One, Microsoft ha creado obviamente un controlador para volver a proponer de forma mejorada la fórmula originalmente ofrecida con el pad de Xbox 360, mejorando el pad direccional y las teclas gatillos, es decir, aspectos que desde el punto de vista del diseño no han resistido la prueba del tiempo de una forma fantástica. El controlador Xbox One ofrece compatibilidad innata tanto para PC como para consolas Microsoft, ya que es el mismo producto para ambos sistemas; todo lo que necesitas es un cable o un adaptador inalámbrico para poder usarlo en un PC. Hablando de diseño y ergonomía, este joypad PC es particularmente grande, por lo que no se recomienda para usuarios con manos pequeñas, pero el nivel de producción es excelente, estéticamente es muy sobrio y conserva la querida configuración shooter-oriented de los análogos.

