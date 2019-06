Conectar móvil a TV: las soluciones para dispositivos móviles

Amazon Fire TV Stick

Una interesante alternativa para conectar móvil a TV y conectar tablet a TV, y una muy válida rival de Chromecast viene, a finales de 2017, de Amazon. Obviamente estamos hablando de Amazon Fire TV Stick, un dongle HDMI que no es más que una alternativa, finalmente distribuido oficialmente en españa y con firmware español, al Fire TV y Fire TV Stick que había llegado a países con lengua inglesa (y otras excepciones) en el pasado. Para todo el mercado europeo, Amazon ha creado una Basic Edition de su Fire TV Stick, con el objetivo de mejorar el concepto detrás del Chromecast de Google. ¿Pero en qué términos?

El dispositivo USB debe estar conectado a un puerto HDMI en el monitor o en el televisor para poder utilizarlo, pero también debe estar alimentado a través de una conexión microUSB. Una vez hecho esto, el uso se basa en un control remoto ad hoc, que es una gran diferencia en comparación con lo que ofrece Google. El dongle es un verdadero set top box que se desplaza por el mando, ejecutando aplicaciones en la base de Android (obviamente no demasiado exigentes, entre streaming y juegos) usando una conexión Wi-Fi. Fire TV Stick también puede llevar a cabo el uso de un dispositivos de mirroring 1:1, proyectando a través de Miracast en la pantalla grande, lo que se muestra en la pantalla de los teléfonos inteligentes, tabletas, etc., siempre y cuando compartan la misma red Wi-Fi. La salida máxima es Full HD, por lo que la solución es sólo para aquellos que no quieren ir más allá de 4K. Las aplicaciones oficialmente soportadas en el lanzamiento son Netflix, Spotify, Plex, VLC, Facebook y muchas otras.

Ten en cuenta que hay un descuento muy interesante para los usuarios de Amazon Prime.