Ensamblar componente de un ordenador es la serie de guías de compra pensadas para aquellos que desean armar una PC. En esta colección, encontrarás, de hecho, varias guías y consejos especialmente diseñados para un objetivo: ayudarte a elegir entre los mejores componentes del mercado para ensamblar PC, los que mejor se adapten a tus necesidades específicas.

El universo del ensamblaje de componente de un ordenador es realmente vasto. Demasiado grande, especialmente a los ojos de un usuario con menos experiencia, que por primera vez enfrenta tal compra. Hoy, de hecho, cada componente del ordenador puede estar diseñado y construido para diferentes categorías de usuarios con sus respectivas necesidades de uso, y cuando se trata de juegos de PC el discurso se complica aún más. Sobre esta base, decidimos desarrollar una serie de guías de compra para ayudarte con tu proceso de selección.

Para desarrollar estas guías, nuestro personal editorial ha examinado cualquier componente de un ordenador de las principales marcas una por una, seleccionando las mejores e insertándolas en sus propias categorías. Al hacerlo, nos convertimos en exclusiva a los mejores sitios de comercio electrónico disponibles en España– una en toda Amazon – de manera que siempre podrás aprovechar los mejores precios en los productos que se ven en nuestros artículos. La relación calidad / precio es importante para nosotros, y creemos que es indudablemente la misma para todos los que están leyendo esta página y se enfrentan a una compra. Cuando estés a punto de realizar una compra de este tipo, nuestro consejo es mirar hacia el futuro y tener en cuenta el futuro, siempre y en cualquier caso. Al gastar algo extra, a menudo podrás obtener un producto más duradero pero también con un equipo adicional, lo que aumentará enormemente el disfrute de la experiencia. En este sentido, garantizamos nuestro compromiso de ofrecerte los mejores precios disponibles en la red, con el objetivo de facilitar la compra y disfrutar de la mejor relación calidad / precio de los productos que hemos seleccionado.

Todos los artículos están monitoreados constantemente por nuestro equipo, y actualizados mensualmente para ofrecerte una vista constantemente actualizada de los mejores componentes para ensamblar una PC. En nuestras guías siempre encontrarás productos válidos, a menudo de última generación, equipados con las mejores soluciones disponibles en el mercado. Estamos ansiosos por garantizarte sólo lo mejor, por lo que puedes estar seguro de que al comprar un producto que figura en nuestras guías de compra no te sentirá decepcionado. Para obtener más detalles sobre cómo hacemos nuestras guías, nos referimos a la página a medida que trabajamos.

La última actualización es de Mayo 2019.

Componente de un ordenador: los factores a considerar para el ensamblaje

Sin duda, el aspecto más inquietante en la selección de un componente de un ordenador es la compatibilidad. Dado los numerosos tipos de productos y las diversas nomenclaturas presentes, es fácil dejarse invadir por las dudas y la confusión. En cada guía para la compra dedicada encontrarás una explicación exhaustiva de cómo leer y comprender la información de cada componente, lo que te permite comprar con más serenidad. Otro aspecto fundamental es el llamado equilibrio de configuración. ¿Estamos eligiendo la combinación ideal para una computadora con este presupuesto? ¿Estamos tirando de ahorrar en un componente en particular? Si bien es cierto que ciertos componentes influyen en el rendimiento más que otros, también es cierto que todo el sistema funciona a través de la sinergia total. Al invertir demasiado en un solo producto, se corre el riesgo de no obtener los beneficios deseados, estando limitado por el rendimiento de los componentes restantes (llamado bottleneck o cuello de botella). Exactamente cómo colocar neumáticos de mala calidad en un súper coche. Aquí, también, nuestra ayuda es simple y directa. En las diferentes guías de compras dedicadas, te brindaremos sugerencias sobre cómo emparejar el componente seleccionado, lo que te permite elegir la configuración óptima para tu presupuesto. Por último, pero no menos importante, es el propósito del ordenador. Es importante identificar el uso real de la PC e identificar tus expectativas. Esta información será crucial a la hora de la elección del componente de un ordenador, de manera que inviertas lo justo en la compra de los componentes más importantes. Si te consideras un novato y sientes la necesidad de una introducción clara y completa al montaje del componente de un ordenador, a continuación encontrarás toda la información que necesitas para comenzar tu aventura. Esperamos transmitir nuestra misma pasión y entretenerte durante este viaje.

Componente de un ordenador: los mejores componentes y el ensamblaje

Esta sección de nuestra serie sobre cómo ensamblar un “componente de un ordenador” se centra en presentarte, para cada componente individual, los mejores modelos por rango de precios y cada necesidad. Si estás buscando un componente específico o si deseas una ayuda para elegir más piezas de hardware, esta es la sección para ti. En caso de que desees ensamblar el componente de un ordenador desde cero, deberás necesariamente comprar un componente para cada una de las siguientes categorías.

Espacio a los accesorios y periféricas externas

Decidimos completar nuestra serie de guías para la compra y el montaje de un componente de un ordenador con una serie de guías diseñadas específicamente para accesorios y periféricos externos. De esta forma, tendrás todo lo que necesitas para aprovechar al máximo tu computadora ensamblada.

Otro

Si las guías de montaje del componente de un ordenador no te convencieron, no te desesperes, podríamos tener otra cosa que sea adecuada para ti. Por ejemplo, si deseas usar tu computadora ensamblada para jugar, tenemos guías dedicadas que puedes encontrar accediendo a la recopilación de ‘juegos de computadora’. Sin embargo, si ya has elegido tu computadora para ensamblar, te recomendamos que no pierdas la serie de guías para comprar accesorios dedicados a los juegos de PC, donde encontrarás todo lo que necesitas para aprovechar al máximo tu ordenador. Finalmente, si has estado pensando en ello y, en lugar de un ordenador de escritorio, prefieres comprar un ordenador portátil, aquí venimos al rescate con nuestra recopilación de los mejores portátiles.