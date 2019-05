En esta página, hemos recogido una gran cantidad de información sobre cómo trabajamos para realizar nuestras guías de compra. El objetivo es lo de ser lo más transparente posible y hacer que nuestros usuarios conozcan los siguientes aspectos:

Las actividades que hacemos para desarrollar y actualizar las guías de compras;

Los criterios de selección de los productos incluidos en las guías;

Modalidad de remuneración de Ridble.com;

Las actividades que hacemos para desarrollar y actualizar las guías de compras

Ridble.com es un portal dividido en cuatro núcleos: tecnología, videojuegos , fotografía y hogar. Para cada uno de estos macro argumentos, hemos creado más guías de compras sobre temas específicos. En esta sección, te diremos las etapas principales del proceso de creación y actualización de estas guías. El proceso que se describe a continuación se utiliza para todas las guías de compras, independientemente del hub al que pertenecen.

¿Cómo elegimos los temas de nuestras guías de compra?

Nuestra política editorial se basa en un principio fundamental, muy simple: calidad de los contenidos. Solo a través de la calidad del contenido podemos ofrecer un contenido valioso a nuestros usuarios. Este es un principio sagrado que caracteriza todas nuestras actividades.

Esta es la razón por la cual la elección de los temas que tratamos en nuestras guías de compras va de la mano con los temas tratados diariamente en el sitio. Creemos que nuestras guías son, de hecho, el resultado final de un trabajo editorial que dura todo el año. Un trabajo que, a través de varias etapas, nos permite recopilar la información, las habilidades y el conocimiento necesarios para poder asesorarte sobre la compra de un producto específico.

Por otro lado, tener la presunción de publicar una guía de compras sobre un tema que nunca hemos enfrentado o que hemos analizado parcialmente significaría, además de un contenido que no estaríá en línea con nuestra política editorial, burlarnos de nuestros usuarios.

Entonces, queremos responder a la pregunta: escribimos guías de compra exclusivamente sobre temas con los que hemos estado tratando todos los días durante al menos un año. Los mismos temas que puedes consultar a través de nuestros hub.

¿Por qué debería confiar en vuestros consejos? ¿Qué habilidades tenéis con respecto a los temas tratados?

Para contestar a esta pregunta, necesitamos una premisa: detrás de los contenidos publicados en Ridble.com hay un grupo de personas que comparten los mismos ideales. Al llevar a cabo nuestras actividades diarias, siempre tratamos de cumplir nuestra misión de ofrecer calidad y contenido realmente valioso para los usuarios. Cuando decidimos que el tipo de contenido a través del cual perseguiríamos esta misión eran las guías de compras, inmediatamente nos hicimos una serie de preguntas: ¿qué características debería tener una buena guía de compras? ¿Cómo podemos convencer a nuestros usuarios de la calidad del trabajo realizado? ¿Por tendían que confiar en nuestras selecciones?

Cuando encontramos dificultades en un argumento, siempre tendemos a recurrir a un amigo o pariente “que sabe”. Confiamos en su juicio porque fundamentalmente encontramos en él o ella una persona que conoce el tema y que tiene las habilidades necesarias para ayudarnos. En nuestro corazón sabemos que él es la persona adecuada para ayudarnos a resolver la duda.

Al hacer nuestro propio principio simple, nos hemos dado una respuesta única a las preguntas iniciales: las guías de compras deben ser hechas por personas que realmente conocen el tema y que son competentes. Es por eso que presentamos la figura del Especialista.

El Especialista de Ridble es el amigo de confianza al que siempre puedes recurrir para obtener consejos sobre tus compras.

Cada serie de guías para las compras de Ridble es asignada y gestionada por un Especialista específico que se encarga de la creación y el mantenimiento de todos los contenidos pertenecientes y conectados a la serie en cuestión. Esto significa que cada Especialista se ocupa no sólo de la creación y actualización de las guías de compras, sino también del mantenimiento de las páginas de productos en las que contamos la historia de los productos y, por supuesto, las revisiones. Una organización de este tipo nos permite garantizar todos los contenidos y conocimientos de los que hablamos inicialmente.

El Especialista, que trata todos los días todos los temas relacionados con una categoría específica de productos, desarrolla un conocimiento completo del sector. Los nuevos productos y sus características, las promociones en las principales tiendas y las actualizaciones de software son sólo algunos ejemplos de los temas que cada Especialista enfrenta todos los días para su categoría de especialización.

Cuidando la realización de las revisiones y la aplicación de nuestros criterios de selección para la creación de las guías para la compra, el Especialista, a diario, fortalece sus conocimientos en el tema y su capacidad para juzgar los productos e identificar los más adecuados para una necesidad específica.

A todo esto, agregamos que cada Especialista pone su cara y su nombre. Tanto en sentido figurativo como real. En cada página siempre encontrarás la cara y el nombre del especialista que la creó. Además, si tienes dudas, puedes contactarlo directamente a través del cuadro de comentarios.

Una organización de este tipo implica una alta complejidad y un coste no indiferente. Sería mucho más simple ocultarse detrás de la marca Ridble y publicar guías de compra sobre cada tema que pueda ser de interés para los usuarios. Pero tal estrategia no nos permitiría producir contenido de calidad. Es por eso que decidimos invertir en las personas, su crecimiento profesional y su especialización. Y es por eso que estamos seguros de que a través de nuestro contenido podremos sugerir el mejor producto para tus necesidades específicas.

¿Cómo seleccionamos los productos de una guía de compras?

Antes hablemos de un proceso que dura todo el año. De hecho, la sección del producto, al contrario de lo que uno podría pensar, no es una actividad representada por una sola acción. La elección de los productos es solo la parte final en la que los criterios de selección juegan un papel fundamental; pero eso lo veremos en el siguiente capítulo.

Seleccionar los productos significa conocer su historia

Seleccionar los productos significa conocer su historia, sus características y peculiaridades, la audiencia a la que se dirigen, y los méritos y defectos. Pero no termina aquí. De hecho, no debemos olvidar que siempre hablamos de productos que tienen un componente de software. Esto último se puede mejorar, “retocar” con el tiempo y conducir a una mejora / deterioro de la experiencia del usuario que necesariamente debe tenerse en cuenta.

Luego hay factores que no pertenecen al producto, pero que están relacionados con él y que pueden influir en la elección: la política de asistencia de una determinada marca y su capilaridad en el territorio, una campaña promocional de un vendedor que reduce significativamente el precio de un producto. Y, sin embargo, la facilidad de encontrar en puntos de venta en línea y offline, el ecosistema de servicios, programas y aplicaciones disponibles. Todos los elementos que influyen en el juicio final sobre un producto específico.

Todos estos elementos componen e influyen en la historia de un producto. Nuestra tarea es contarte esta historia a diario. Analizarla y compartirla con la de otros productos y luego ayudarte, cuando sea necesario, a elegir el mejor producto para tus necesidades específicas. La herramienta a través de la cual logramos este objetivo es la página del producto. Es por eso que, dentro de Ridble, cada dispositivo tiene su propia página en la que está toda la información que compone su historia.

Respondiendo a la pregunta: los productos se seleccionan a través de una ruta que consta de los siguientes pasos, cada uno de los cuales implica la actualización e integración de la página del producto:

Anuncio del producto: la historia de un producto nace oficialmente con el anuncio por parte de la empresa. Es el momento en que las características de un dispositivo se conocen de cierta manera. Aquí es donde comienza nuestra historia, ya que no estamos interesados en escribir rumores títulosclick bait que están destinados a generar tráfico. En general, el anuncio del producto puede tener lugar en diferentes circunstancias y depende del tipo de contenido en Ridble: Evento internacional: generalmente en los EE.UU. o en Asia. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos Ridble no está presente para este tipo de eventos. No por nuestra voluntad, sino simplemente porque las empresas prefieren invitar a otros tipos de periódicos. En este caso seguimos, cuando hay transmisiones en vivo, presentaciones y también con la ayuda de comunicados de prensa hacemos una primera actualización de la página en la que anunciamos el producto . A menudo, como estamos hablando de comunicaciones internacionales, no podemos proporcionar información específica para nuestro país (en términos de modelos, precios y disponibilidad);

. A menudo, como estamos hablando de comunicaciones internacionales, no podemos proporcionar información específica para nuestro país (en términos de modelos, precios y disponibilidad); Comunicados de prensa: para algunas categorías de productos, como los accesorios, el anuncio se realiza mediante un simple comunicado de prensa. Esto se debe a que el interés de la empresa o del mercado en el producto no es tal que juzgue el gasto necesario para organizar un evento. En estas circunstancias, hacemos una primera actualización de la página en la que anunciamos el producto . También en este caso, la información específica para nuestro país puede ser muy poca;

. También en este caso, la información específica para nuestro país puede ser muy poca; Feria Internacional: Ridble participa en las principales ferias comerciales. En estas ocasiones, las empresas presentan sus nuevos productos a la prensa a través de presentaciones o invitaciones en los stands donde es posible tocar los productos con nuestras propias manos. Aunque en la mayoría de los casos se trata de unidades de pre-producción (y no de la versión definitiva que se encontrará en las tiendas) en estas circunstancias, podemos realizar vistas previas: una actualización de la página del producto con algunos detalles más y una consideración especial sobre el producto . Dependiendo de la presencia de contactos españole y / o de las decisiones de la compañía, podemos incluir en la vista previa, detalles sobre la política de distribución en España. Disponibilidad del producto en España: cuando un producto se anuncia oficialmente, entra en nuestro radar. A través de una serie de actividades que se ilustran a continuación, monitoreamos diariamente las principales tiendas en línea y offline para comunicarnos con prontitud cuando el producto esté disponible para su compra en nuestro País: Seguimiento de compras en línea : a través de una serie de herramientas rastreamos diariamente las tiendas oficiales y las principales tiendas en línea. Cuando el producto en cuestión está disponible para su compra, lo comunicamos a través de una nueva actualización de la página del producto ;

: a través de una serie de herramientas rastreamos diariamente las tiendas oficiales y las principales tiendas en línea. Cuando el producto en cuestión está disponible para su compra, lo comunicamos a través de ; Eventos nacionales : generalmente, las principales marcas que tienen una división española organizan eventos locales para mostrar a la prensa los productos que se han presentado en eventos o ferias internacionales. Estos son eventos que anticipan de algunas semanas el lanzamiento oficial en el mercado, durante el cual se dan a conocer prácticamente todos los detalles de la distribución. Esta es para nosotros la oportunidad de ver productos en vivo presentados en eventos internacionales o verificar si los productos ya vistos en las ferias tienen algunas actualizaciones. También en este caso, el contenido que hacemos, si no está ya presente en la página del producto, es una vista previa ;

: generalmente, las principales marcas que tienen una división española organizan eventos locales para mostrar a la prensa los productos que se han presentado en eventos o ferias internacionales. Estos son eventos que anticipan de algunas semanas el lanzamiento oficial en el mercado, durante el cual se dan a conocer prácticamente todos los detalles de la distribución. Esta es para nosotros la oportunidad de ver productos en vivo presentados en eventos internacionales o verificar si los productos ya vistos en las ferias tienen algunas actualizaciones. También en este caso, el contenido que hacemos, si no está ya presente en la página del producto, es una ; Comunicados de prensa : las oficinas de prensa nacionales nos envían comunicados de prensa diarios sobre el lanzamiento de nuevos productos. Esta es la oportunidad de conocer la fecha oficial de lanzamiento de un producto determinado, especialmente para canales fuera de línea (distribución a gran escala y operadores telefónicos). También en este caso comunicamos las informaciones mediante una nueva actualización de la página del producto. Revisión del producto: es el momento en que, con el producto en la mano, realizamos nuestras pruebas. El objetivo es conocer el producto, identificar sus fortalezas y debilidades. Nuestras pruebas se realizan, excepto en casos excepcionales, en una revisión textual y un vídeo. El primero, a través de una estructura de contenido definida a lo largo del tiempo, analiza cada aspecto del producto. El segundo nos permite mostrar el producto en el trabajo y lo que el texto no puede hacer. Las revisiones se realizan únicamente con el producto realmente disponible para nosotros, durante un período mínimo de 10 días, que puede aumentar según la complejidad del producto. Para que los productos sean probados tenemos tres posibilidades: Muestras para la prensa : nos las envían las oficinas de prensa que gestionan las actividades de PR para las marcas del sector;

: nos las envían las oficinas de prensa que gestionan las actividades de PR para las marcas del sector; Productos enviados por las tiendas : varias tiendas (principalmente en línea) nos envían en préstamo los productos que usamos para nuestras pruebas;

: varias tiendas (principalmente en línea) nos envían en préstamo los productos que usamos para nuestras pruebas; Productos comprados : cuando no conseguimos un producto específico a través de las dos primeras soluciones, lo compramos de nuestro propio bolsillo; Guía de compras: la última fase del proceso es la elección de los producto estarán incluidos en una o más de nuestras guías de compras. El producto está incluido sólo si la revisión es positiva (calificación mínima de 7/10) o en cualquier caso si, de acuerdo con nuestros criterios de selección, consideramos que el producto merece ser recomendado para su compra. Obviamente, también se toman en cuenta las relativas caídas en el precio que justifican la compra de productos que son aún más ‘criticables’.

El proceso descrito anteriormente ha sido desarrollado y perfeccionado a lo largo del tiempo. Según nuestra experiencia, creemos que representa el mejor modus operandi para hacer guías de compra de valor. Sin embargo, en algunas circunstancias no podemos seguirlo al pie de la letra. Es por eso que, a veces, para un determinado producto, es posible que no encuentres el anuncio o la vista previa, sino directamente la opinión. Por eso, para otros, puedes encontrar el anuncio y la vista previa, pero no la reseña.

En cualquier caso, siempre tratamos de reunir la mayor cantidad de información posible para aplicar nuestros criterios de selección con juicio y lealtad.

Mantenimiento y actualización de nuestras guías de compras

Mensualmente, verificamos todas las guías de compras publicadas hasta ese momento. El control es necesario para garantizar que cada guía siempre cumpla con nuestros estándares y, sobre todo, sea realmente útil para el usuario.

Cuando los usuarios consultan nuestra guía de compras, saben que siempre son los mejores productos en el mercado en ese momento específico

En algunos casos, el control no conduce a ningún cambio. Cuando esto sucede, simplemente significa que, en función de la actividad diaria, no creemos que haya mejores productos que los que se encuentran en la guía. En otros casos, sin embargo, procedemos a modificar el artículo que en casos especiales también puede reescribirse desde cero. Tanto si el artículo permanece sin cambios, como si se trata de un cambio leve o completo, el artículo aún se actualiza mostrando al usuario la última fecha de la actualización. De esta forma, siempre sabrás cuándo fue la última vez que hemos analizado una guía específica.

Las razones por las que se puede editar un artículo son diferentes, como el tipo de contenido que se agrega:

Contenidos que confirman nuestra selección : las guías de compra se pueden actualizar porque de un mes a otro hemos publicado nuevos contenidos (textos y vídeos) que confirman nuestra elección de insertar un producto específico. Una revisión, la noticia de una actualización de software, la prueba de campo de una nueva característica o simplemente un descuento / promoción que reduce el precio de venta. Estos son solo algunos de los ejemplos que pueden llevarnos a actualizar la guía insertando nuevos contenidos que confirman nuestra elección previa;

: las guías de compra se pueden actualizar porque de un mes a otro hemos publicado nuevos contenidos (textos y vídeos) que confirman nuestra elección de insertar un producto específico. Una revisión, la noticia de una actualización de software, la prueba de campo de una nueva característica o simplemente un descuento / promoción que reduce el precio de venta. Estos son solo algunos de los ejemplos que pueden llevarnos a actualizar la guía insertando nuevos contenidos que confirman nuestra elección previa; Contenidos que modifican nuestra selección: las mismas razones que pueden llevarnos a confirmar nuestra elección de un producto en particular, pueden aconsejarnos que lo eliminemos. Una actualización de software que empeora el rendimiento de la batería, las deficiencias del producto que surgen después de un tiempo, una promoción fuerte en un producto que compite con el seleccionado son ejemplos de situaciones que pueden llevarnos a eliminar un producto específico de la guía de compras. Además, no debemos olvidar que los nuevos productos se presentan y lanzan en el mercado todos los días. Si, por ejemplo, se presenta la nueva generación de un producto presente en nuestra selección, consideraremos cuidadosamente si mantener la generación anterior inmóvil durante algún tiempo o si, dependiendo de la disponibilidad del nuevo producto, vale la pena eliminarlo. En este caso, eliminamos el producto anterior de la guía de compras para evitar que alguien lo compre y se arrepienta después de poco tiempo.

Los criterios de selección de los productos incluidos en las guías

Antes de describir los criterios de selección que utilizamos para seleccionar los productos incluidos en nuestras guías de compras, una aclaración es una buena idea. La experiencia de cinco años en la gestión diaria de Ridble nos ha hecho aprender que las necesidades de un usuario pueden ser completamente diferentes de las de otro. A medida que el número de visitantes aumentó, estas diferencias se hicieron cada vez más claras.

Por esta razón, al definir los criterios de selección que se aplicarán para la redacción de las guías de compras, hemos tenido en cuenta un aspecto tan simple como fundamental: lo que representa el mejor producto para un usuario no necesariamente corresponde a la mejor solución para otro.

Esta suposición nos ha llevado a dos decisiones:

Colecciones de guías compras : en lugar de hacer una guía de compras para cada tema, hemos analizado el tema en más artículos. Por ejemplo, si quieres comprar el mejor portátil, sepas que en el tema tenemos más de 30 guías que van desde el mejor portátil de 13 pulgadas hasta el mejor portátil de 400 euros, desde el mejor portátil para el estudio hasta el mejor portátil para juegos. De esta forma, podemos ofrecer un mejor soporte a los usuarios que tienen necesidades de compra que también son muy diferentes entre sí, incluso si se refieren al mismo tema, como un ordenador portátil.

: en lugar de hacer una guía de compras para cada tema, hemos analizado el tema en más artículos. Por ejemplo, si quieres comprar el mejor portátil, sepas que en el tema tenemos más de 30 guías que van desde el mejor portátil de 13 pulgadas hasta el mejor portátil de 400 euros, desde el mejor portátil para el estudio hasta el mejor portátil para juegos. De esta forma, podemos ofrecer un mejor soporte a los usuarios que tienen necesidades de compra que también son muy diferentes entre sí, incluso si se refieren al mismo tema, como un ordenador portátil. No sólo un mejor, sino muchos mejores: en la totalidad de una guía de compras (ya que esto puede ser específico de un micro-tema ) tratamos de incluir siempre al menos 3/4 productos. Nuestro objetivo no es decretar el mejor, sino analizar los productos seleccionados resaltando los pros y los contras de cada uno de ellos. Esta es la razón por la cual la guía de compra no decreta al ganador, un mejor producto. Puede estar seguro de que en el interior se encuentran los mejores productos en el mercado en ese momento, pero debido a las necesidades de los usuarios pueden ser diferentes: no nos centramos en decretar un mejor producto, sino en la identificación de un conjunto de productos que pueden satisfacer de diferentes maneras y diferentes grados las necesidades específicas.

Otra aclaración, necesaria, se refiere al momento en que aplicamos nuestros criterios de selección. Durante los primeros años de Ridble pensamos que era necesario y apropiado probar al mismo tiempo los productos que habíamos seleccionado para una guía de compras en particular. Esto se debe a que quisimos mostrarles a nuestros usuarios que había cierto tipo de trabajo por parte de nuestro personal. Un ejemplo de esto fueron los Ridble Awards del 2014.

Aunque creemos que este principio todavía es válido, con el tiempo hemos podido desarrollar un modus operandi que nos ha permitido realizar guías de compras al extender las pruebas de diferentes productos a lo largo del tiempo. Como se mencionó anteriormente, hemos pasado de un enfoque centrado en el momento de la selección del producto a otro donde prevalece la historia del producto.

De esta manera, lo que importa es no tener todos los productos juntos para probarlos al mismo tiempo y luego seleccionar uno mejor. Lo que importa – el valor agregado que ofrecemos a nuestros lectores – es la capacidad de recopilar constantemente información y datos sobre un producto y aplicar nuestros criterios de selección para decidir si incluirlo o no en una guía de compras específica.

Ahora vamos a ver los criterios de selección que utilizamos en nuestras guías de compra.

Volviendo a lo descrito en el proceso de selección de productos, durante el año tratamos de probar y revisar la mayor cantidad posible de productos. Los dispositivos que probamos son generalmente la última generación de modelos disponibles en el mercado de categorías de productos para los cuales tenemos una o más guías de compra.

Al tener la oportunidad de probar el producto con nuestras manos durante un período de tiempo que nunca es inferior a 10 días, podemos tener una idea muy clara de sus características, fortalezas y debilidades. Esta idea se explica a través de la revisión textual y se resume en la votación final y en los pros y los contras.

Aunque el juicio final representa un elemento muy importante en la decisión de seleccionar o no un producto específico, no es el único. De hecho, los criterios que utilizamos para seleccionar un producto, en orden de prioridad son:

Votación final : solo se toman en consideración los productos con una calificación igual o mayor de 7;

: solo se toman en consideración los productos con una calificación igual o mayor de 7; Disponibilidad : para ser seleccionado, el producto debe estar disponible para su compra en las principales tiendas en línea y / o offline;

: para ser seleccionado, el producto debe estar disponible para su compra en las principales tiendas en línea y / o offline; Relación calidad / precio : si bien la calificación de la revisión representa una evaluación del producto, la relación calidad / precio expresa la capacidad del producto de ofrecer algo en comparación con el precio pagado. Todo esto está relacionado con el tema de la guía de compras en la que se puede insertar el producto;

: si bien la calificación de la revisión representa una evaluación del producto, la relación calidad / precio expresa la capacidad del producto de ofrecer algo en comparación con el precio pagado. Todo esto está relacionado con el tema de la guía de compras en la que se puede insertar el producto; Ficha técnica : dependiendo de la guía de compras y su especificidad, puede ser necesario seleccionar los productos utilizando su ficha técnica. Por ejemplo, para el mejor portátil i7 o el mejor portátil profesional es necesario analizar las hojas de datos de productos candidatos elegibles que se centran en elementos tales como el procesador o la tarjeta de vídeo. En este caso, la selección tuvo en cuenta cómo el elemento específico de la ficha técnica podría satisfacer las necesidades de compra de los usuarios;

: dependiendo de la guía de compras y su especificidad, puede ser necesario seleccionar los productos utilizando su ficha técnica. Por ejemplo, para el mejor portátil i7 o el mejor portátil profesional es necesario analizar las hojas de datos de productos candidatos elegibles que se centran en elementos tales como el procesador o la tarjeta de vídeo. En este caso, la selección tuvo en cuenta cómo el elemento específico de la ficha técnica podría satisfacer las necesidades de compra de los usuarios; Otras opiniones : nuestro personal editorial está continuamente involucrado en mejorar y profundizar sus conocimientos. Aunque creemos mucho en la forma en que trabajamos y evaluamos los productos, sabemos que hay otros sitios que funcionan excelentemente fuera de Ridble. Si hay algo que, de hecho, hemos aprendido en los últimos años, es quienes son los mejores revisores de los diversos temas. Es por eso que, además de realizar en casa nuestras pruebas, en algunos casos tratamos directa o indirectamente con el trabajo realizado por nuestros colegas, entre los que nos gusta citar a Riccardo Palombo de HDBlog, TuttoAndroid, Engadget, AnandTech y otros nombres en el extranjero;

: nuestro personal editorial está continuamente involucrado en mejorar y profundizar sus conocimientos. Aunque creemos mucho en la forma en que trabajamos y evaluamos los productos, sabemos que hay otros sitios que funcionan excelentemente fuera de Ridble. Si hay algo que, de hecho, hemos aprendido en los últimos años, es quienes son los mejores revisores de los diversos temas. Es por eso que, además de realizar en casa nuestras pruebas, en algunos casos tratamos directa o indirectamente con el trabajo realizado por nuestros colegas, entre los que nos gusta citar a Riccardo Palombo de HDBlog, TuttoAndroid, Engadget, AnandTech y otros nombres en el extranjero; Comentarios de los usuarios: también tomamos en cuenta los comentarios que los usuarios pueden dejar en Ridble.com a través de la sección de comentarios o en las principales tiendas en línea como Amazon. Esto es para tomar decisiones que puedan reflejar, tanto como sea posible, las necesidades reales de aquellos que deben hacer una compra.

Modalidad de remuneración de Ridble.com

Nuestras guías de compras, así como todo el resto del contenido de Ridble.com, están disponibles para todos de manera totalmente gratuita. Esto no significa que Ridble S.r.l. (compañía propietaria del sitio homónimo) no explote comercialmente los artículos. Los contenidos en Ridble.com son, de hecho, explotados comercialmente a través de dos métodos de publicidad en línea: banners y programas de afiliados.

Con el propósito de una total transparencia con nuestros lectores, a continuación, proporcionamos la información que consideramos esencial sobre el tema. El objetivo no es proporcionar información sobre la compañía Ridble y en cómo genera ingresos. Por el contrario, lo que queremos hacer es ilustrar a aquellos que quieran utilizar nuestras guías de compra, las formas en que generamos ingresos a través de ellas. De hecho, creemos que los usuarios deben ser plenamente conscientes de estos aspectos antes de decidir si confiar o no en nuestro personal y nuestros consejos sobre compras para elegir qué producto comprar.

Banners publicitarios

En cualquier página de Ridble.com intentamos limitar el número de banners al mínimo necesario para preservar y hacer que la navegación de los usuarios sea lo más agradable posible. Esta elección también es coherente con nuestra política editorial de preferir la calidad a la cantidad. La razón es simple: los banners no son nuestra principal fuente de ingresos. Esto nos permite concentrarnos en crear algunos contenidos que agreguen valor a nuestros lectores, en lugar de publicar muchos artículos para aumentar las visitas.

La publicidad que se muestra a través de banners no es elegida directamente por Ridble. De hecho, los espacios se otorgan en concesión a redes publicitarias que desempeñan un papel de intermediación entre nosotros y las empresas que desean publicitar a través de nuestro sitio.

Dado que no administramos directamente la venta de espacio, nuestros contenidos no están bajo la influencia de las inversiones publicitarias corporativas.

Programas de afiliados

Los programas de afiliados son un modo de publicidad en línea basado en el rendimiento. A diferencia de los banners tradicionales en los que el sitio web es remunerado en función de las vistas o clics, el programa de afiliación proporciona una comisión después de una acción (venta, registro, descarga, etc.).

En Ridble.com y, en particular, en nuestras guías de compras, encontrarás enlaces a las tiendas en línea. Esos enlaces son la herramienta a través de la cual explotamos el programa de afiliados.

Es bueno subrayar que el uso de estos programas no implica ningún costo adicional para nuestros usuarios.

Conflicto de intereses: las preguntas más frecuentes

Imaginando que alguien, leyendo sobre las modalidades de remuneración del sitio, podría tener algunas dudas, tratamos de anticipar las posibilidades de perplejidad respondiendo algunas preguntas.

¿Insertáis enlaces solo a tiendas que ofrecen programas de afiliados?

En general, todos los enlaces que encuentras dentro de las guías de compras son de afiliados. Esto no significa que impulsamos a los usuarios a comprar en tiendas en línea menos convenientes que otras. El trabajo continuo de recopilación y análisis de información y datos nos lleva, de hecho, a emitir juicios incluso sobre las tiendas en línea. Para los interesados ​​también hicimos dos guías: comprar online en Italia e como comprar de Cina.

Esta es la razón por la cual nuestra selección de tiendas en línea que recomendamos comprar en línea se monitorea y actualiza constantemente. Para cada tienda que sugerimos usamos el programa afiliado relacionado. Y si aún no estamos registrados, trabajamos para usarlo.

¿Cuáles son las tiendas con las que tienen programas de afiliados?

A continuación hay una lista de tiendas en línea con las cuales usamos un programa de afiliados. Como se anticipó anteriormente, la lista se actualiza continuamente y es posible que no represente la última versión:

¿Por qué tantos enlaces a Amazon y la casilla “Comprar en Amazon”?

Sin duda has notado que a menudo en nuestras guías de compras tendemos a insertar enlaces a Amazon. Hay varias razones para esta decisión y, si lo deseas, podríamos simplificar la respuesta diciendo que Amazon es la mejor tienda online (para los más curiosos, también hemos hecho un artículo sobre las razones del exito de Amazon).

En resumen, la mayoría de nuestro personal, incluso antes de trabajar para Ridble, era, y sigue siendo, un usuario de Amazon. A esto se suman una serie de servicios y características como Amazon Prime la posibilidad de realizar devoluciones en 30 días, un excelente servicio al cliente y la amplitud del catálogo de productos. Todos los elementos que nos llevan a considerar que es la mejor manera de comprar online.

¿Recibir comisiones por las compras no crea un conflicto de intereses?

Creemos que el único efecto de utilizar programas de afiliados es la inclinación a crear una gran cantidad de contenido con enlaces de afiliados. Pero si estos contenidos son los que nuestros usuarios quieren y, sobre todo, pueden ofrecer algo de valor a los lectores, no vemos el problema.

De hecho, el conflicto de intereses ciertamente está más presente en el caso de la publicidad tradicional. Esta última supone mayores ingresos en proporción a un numero de vistas mayor. Quien administra un sitio, por lo tanto,tiende a asumir unos comportamientos oportunistas, como la publicación de contenido sobre historias que a veces son inexactitudes o montajes imprecisos, que tienen el único propósito de crear exageraciones e incrementar las visitas. Y cuando no se trata de rumores, hay otros trucos como dividir un artículo en varias páginas con el único propósito de aumentar las vistas. Y nuevamente, cuando las dos primeras soluciones dieron los resultados deseados, siempre hay una manera de insertar un banner adicional en la página.

Todo esto tiene como único resultado una mala experiencia de navegación para el usuario. Significa crear contenido no de calidad que no ofrece nada.

Nuestra experiencia nos enseña que lo más importante para el éxito de un sitio web es su reputación y el vínculo que logra crear con sus lectores. La razón es muy simple: estamos comprometidos al máximo para crear guías de compras en las que recomendamos productos que creemos que son realmente los mejores en relación calidad / precio. Si no, terminaremos recomendando productos que no están en línea con tus necesidades. Productos que, no satisfaciendo tus necesidades, terminarían volviendo a la tienda donde los compraste. Pero en caso de devolución, el programa de afiliados anulará la comisión de Ridble y el resultado final sería ‘ninguna ganancia’ para nosotros y la ‘insatisfacción de una compra incorrecta’ para ti.

Cómo suportar a Ridble.com

Si lo que has leído hasta ahora, lo has disfrutado. Si nuestra filosofía y nuestra forma de trabajar es lo que estabas buscando. Si finalmente has decidido confiar en nosotros para tu próxima compra. O tal vez has utilizado nuestra guía de compras en el pasado y has quedado satisfecho, quizás te preguntes cómo suportar a Ridble.com, cómo corresponder.

Hay dos formas de ayudarnos.

