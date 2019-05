Cerradura WiFi: cuál comprar para tu smart home

Cerradura WiFi Nuki

Esta cerradura WiFi es producida por la empresa alemana Nuki, que la distribuye oficialmente. El ecosistema creado por Nuki se basa en tres productos: el Nuki Smart Lock, el Nuki Bridge, para conectar la cerradura a la red Wi-Fi (de lo contrario sólo funciona vía Bluetooth), y el Nuki Fob, un mando a distancia que se utiliza como alternativa al smartphone para desbloquear la cerradura WiFi.

Antes de hablar de estos productos, veamos inmediatamente la cuestión de la compatibilidad, fundamental para instalar una cerradura WiFi, que no es más que una cerradura conectada y motorizada que girará la llave (siempre insertada en el cilindro) en nuestro lugar y a nuestra orden. Por lo tanto, Nuki Smart Lock puede instalarse en cerraduras con cilindros europeos o suizos, que son los estándares más seguros del mercado en la actualidad, mucho más que el clásico de doble pala, utilizado en el pasado para las puertas de seguridad. En la página web de Nuki, en esta página, puedes encontrar muchos más detalles sobre la compatibilidad, mientras que en la imagen de abajo puedes ver rápidamente la diferencia entre una llave de cilindro europea, compatible con Nuki y segura, y una de doble pala.

Nuki Smart Lock consta de dos partes: arriba hay una perilla de aluminio, sobre la cual se coloca un botón grande con un anillo de luz, útil para el desbloqueo manual y para activar la función Lock’n’ Go (hablaremos de ello en breve), este es también el lugar donde se insertará la llave en el momento de la instalación, la cual permanecerá siempre insertada en el cilindro, lista para ser girada por Nuki. En la parte inferior encontramos la electrónica, la batería (4 pilas AA) y la conectividad confiada a Bluetooth. El Wi-Fi, por otra parte, está garantizado por Nuki Bridge, que puede adquirirse por separado, y del que hablaremos después.

Durante el montaje, inserta la llave en el Nuki y en el cilindro, dejándola en el asiento cubierto por la cerradura inteligente, que está montada en el lado interior de la puerta. La puerta se puede abrir de diferentes maneras: cuando actuamos desde el interior podemos confiar en el botón grande del Nuki o, si es necesario, actuar manualmente girando el pomo de aluminio. La función Lock ‘n’ Go mencionada anteriormente permite, haciendo doble clic en el botón Nuki, desbloquear el bloqueo WiFi antes de salir de la casa, sabiendo que se bloqueará de nuevo detrás de nosotros, 20 segundos después. Obviamente, al ser una cerradura conectada, no puede faltar el desbloqueo a través de la aplicación, precisamente a través del smartphone y smartwatch: Nuki Smart Lock se interconectará con nuestros dispositivos a través de una conexión Bluetooth encriptada, y podremos desbloquear la cerradura inteligente cuando estemos cerca de la puerta. Pero lo más interesante es que no es necesario hacer esto manualmente, de hecho, gracias a la función de geofencing (ubicación aproximada sin el uso de GPS) y la opción de Auto Unlock, Nuki Smart Lock sabrá cuando estamos cerca de casa, activando así la cerradura que monitoreará la presencia de tu smartphone o smartwatch a través de Bluetooth; en este punto, tan pronto como estemos a pocos metros de la puerta, comenzará a desbloquearse, por lo que podremos acceder sin hacer prácticamente ninguna operación.

Una cerradura WiFi se convierte en una herramienta indispensable cuando queremos ofrecer permisos de acceso temporal a terceros, y todo esto puede ser controlado a través de la bien hecha aplicación Nuki. Es posible gestionar los derechos de acceso recurrentes en determinados días y horas, por ejemplo, para que coincidan con las horas de trabajo de un trabajador doméstico. Todos los accesos son monitorizados y guardados en un registro digital especial en la aplicación, de forma que el cierre WiFi también funciona como una tarjeta electrónica para controlar el acceso y la presencia en el lugar de trabajo.

Hablemos de los productos opcionales que acompañan a esta cerradura conectada. El Nuki Bridge es un accesorio que se conecta a cualquier toma de corriente, a una distancia máxima de unos metros del Smart Lock, este dispositivo se conecta a la red Wi-Fi en casa en la frecuencia de 2,4 GHz, así como a la cerradura vía Bluetooth. Así es como la cerradura conectada se convertirá en una verdadera cerradura WiFi, con la posibilidad de controlarla incluso cuando no estés presente, garantizando el acceso a la casa incluso a aquellos que no estén equipados con la aplicación Nuki, gracias al desbloqueo remoto. Una solución que podría ser utilizada como el primer acceso de los huéspedes en AirBnB. Para el acceso posterior, sin embargo, siempre sin utilizar la aplicación, los huéspedes pueden aprovechar el tercer elemento del ecosistema, el Nuki Fob, que no es más que una especie de mando a distancia Bluetooth capaz de desbloquear la cerradura WiFi, es decir, una llave digital. Esta es sin duda una muy buena solución para los propietarios, que pueden abrir la puerta incluso sin un smartphone o con la batería descargada. La seguridad no es descuidada, ya que en caso de pérdida o robo de un Nuki Fob, este puede ser desactivado, haciéndolo inutilizable para el ladrón, algo que no es posible con una llave de acceso normal.

En cuanto a la llave clásica, sin embargo, siempre y en todo caso utilizable desde el exterior, algo fundamental a hacer en caso de que las baterías de la cerradura WiFi se descarguen. Sin embargo, abrir desde el exterior con una llave sólo es posible si tu cilindro europeo también funciona con dos llaves insertadas al mismo tiempo porque, como hemos dicho, en el lado interno la llave siempre permanecerá en su sitio, aunque cubierta por el cuerpo de la cerradura WiFi.

El ecosistema Nuki + Bridge también es compatible con IFTTT, ofreciendo la posibilidad de generar una secuencia de eventos en los que entran en juego otros accesorios inteligentes del hogar, como el encendido de la luz de entrada cada vez que se desbloquea la cerradura. Además, puedes controlar Nuki con tu voz, gracias a los ecosistemas Amazon Alexa y Google Assistant, soportados por el producto. Nuki vende su cerradura inteligente individualmente, o en paquetes que incluyen el Nuki Bridge y posiblemente tres controles remotos Nuki Fob.

En otoño de 2018 Nuki también lanzó la versión Nuki 2.0, con un bridge actualizado que también soporta el ecosistema Apple HomeKit, y esta es la versión que recomendamos comprar. Además, el paquete también incluye un nuevo sensor que se coloca en el marco fijo de la puerta. Este componente permitirá a Nuki entender si la puerta ha sido abierta por error (nos referimos a la hoja de la puerta y no a la cerradura), y en caso de reportar la anomalía. Nuki 2.0 es más potente, tiene Bluetooth 5 y soporta el protocolo ZigBee; también puede conceder hasta 200 valores de entrada diferentes, en lugar de 100 como en la primera generación.