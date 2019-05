Cargador USB: cuál y cómo elegir

Adaptador de carga inalámbrica micro USB / Type-C / Lightning

¿No tienes un dispositivo con carga inalámbrica? ¿Te sientes poco a la moda por esto? No te preocupes, porque en los meandros de Internet también puedes encontrar soluciones para esto. Obviamente estamos hablando de una especie de truco ( que no es realmente conveniente) para permitir que tu dispositivo se recargue a través del estándar Qi: no son más que placas que se colocan en la parte posterior de tu dispositivo, justo debajo de la cubierta que utilizas diariamente. Estos tienen una protuberancia hacia la zona inferior, a la que está anclado un conector: Tipo C, micro USB o Lightning. Una vez conectada, la placa será el receptor de la corriente y la enviará a ese conector, recargando el dispositivo.

El único problema con esto es, por supuesto, la ocupación del conector. Sí, porque al conectar la placa se pierde temporalmente el puerto en cuestión: no hay periféricos externos, no hay carga en el cable si no se quita. En resumen, la solución está más orientada para aquellos que realmente quieren recargar su dispositivo, quizás porque tiene una buena batería, una vez al día, lentamente, quizás durante la noche.