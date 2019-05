Cargador mando PS4: los mejores productos para cargar tus mandos

Younik Suporte vertical con base de carga PS4

La solución propuesta por Younik forma parte de la gama de productos All in One diseñados para maximizar su experiencia de juego. En este caso tenemos una estación de acoplamiento con un soporte para posicionamiento vertical calibrado al tamaño de la PS4 Slim, una doble base de carga para los controladores, un ventilador de refrigeración adicional que se puede activar a través del interruptor dedicado y dos puertos USB adicionales para conectar dispositivos externos. Un producto con cargador mando PS4 muy cómodo, pues, para todo tipo de necesidades, siempre que se disponga de una estación que se adapte bien a la posición vertical de la consola.