Cargador de Nintendo Switch: nuestra guía de compras

Nintendo es una compañía que siempre se ha destacado por su hardware particular, y Nintendo Switch no es una excepción. La consola es un híbrido entre fija y portátil, y puede conectarse a un televisor simplemente conectándolo. Fácilmente portátil, puede proporcionar la potencia necesaria para ejecutar juegos modernos, incluso de triple A, pero por supuesto esta posibilidad requiere cierto consumo de energía. Siempre teniendo en cuenta que el dock es un simple adaptador, la consola se alimenta a través de USB C, y no de una entrada patentada. Esto significa que puede ser alimentado por cualquier cable USB C, así que hemos preparado una guía sobre qué cargador de Nintendo Switch puede ser más útil para ti.